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Зима так и не пришла: климатологи подвели итоги календарного сезона в Киеве

Зима так и не пришла: климатологи подвели итоги календарного сезона в Киеве
08:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Впервые за 140 лет наблюдения за погодой в Киеве за всю календарную зиму метеорологическая зима в столице так и не пришла.

За всю календарную зиму в Киеве метеорологическая зима в столицу так и не пришла. Такое случилось впервые за 140 лет наблюдения за погодой.

На протяжении всех трех зимних месяцев средняя температура была плюсовой, об этом сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

В целом за декабрь-февраль средняя температура составляла +2 градуса. В обсерватории отмечают – это последствия глобального потепления, темпы которого ускоряются.

"Устойчивого перехода среднесуточной температуры воздуха через 0 градусов в сторону отрицательных значений в течение календарной зимы 2019-2020 годов в Киеве так и не состоялось,"– говорится в сообщении.

Теплее, чем обычно: синоптики дали прогноз на март

В этом сезоне самый холодный день был 8 февраля, когда под утро температура опустилась до минус 8,4 градуса. Для сравнения – в прошлом году уже 22 ноября было минус 9,7 градуса.

"Климатологи обсерватории отмечают, что впервые за 140 лет в Киеве не было не только метеорологической зимы, но и температуры воздуха ниже минус десяти градусов", – отметили в учреждении.

Этой зимой выпало 70% от сезонной нормы осадков – 100 миллиметров, однако снежного покрова в столице так и не было.

Интересно. Ночь 15 февраля в столице была самой теплой за годы наблюдений за метеоусловиями. Столбик термометра не опустился ниже плюс 2,3 градуса.

Почему зима в Украине была аномально теплой

Нынешняя зима 2019–2020 годов в Украине была одной из самых теплых за всю историю. Все потому, что холод на Северном полюсе удержало явление под названием арктическая осцилляция.

Зима так и не пришла: метеорологам сложно определить приход весны

В частности, устойчивая область низкого давления над Северным полюсом потянула воздушные потоки на север, удерживая там ветры, которые постоянно окружают полярный регион. В результате возник барьер, держащий холод на месте. Поэтому сильные морозы не дошли в Европу и Украину.

Напомним, ближайшие двое суток в Украине ожидается существенное потепление в связи с распространением теплого воздуха с юго-запада Европы.

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Киев, Зима, Синоптики, Весна, Метеорологическая зима.
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