Прогреет до +18°: в Украину придет долгожданное потепление

Новости Украины:В ближайшие двое суток в Украине ожидается существенное потепление в связи с распространением теплого воздуха с юго-запада Европы.

В Украине в ближайшие дни преимущественно без осадков, днем до 18° тепла, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 3 марта, в северных, Волынской, Ровенской, большинстве центральных и Харьковской областях ночью возможен небольшой дождь. Днем осадки возможны в Закарпатской области и Карпатах.

Ветер преимущественно южный 7-12 м/с.

Температура ночью 1-6° тепла, днем 10-15°, в южных областях до 18° тепла.

В Киеве в ночь на вторник небольшой дождь, днем без осадков. Температура ночью 3-5° тепла, днем до 12-14° тепла.

Прогноз погоды на 3 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на вторник, 3 марта, в городах Украины:

Ужгород – +12...+14

Львов – +13...+15

Ивано-Франковск – +13...+15

Тернополь – +13...+15

Черновцы – +13...+15

Хмельницкий – +12...+14

Луцк – +12...+14

Ровно – +12...+14

Житомир – +12...+14

Винница – +13...+15

Одесса – +13...+15

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +15...+17

Кропивницкий – +13...+15

Черкассы – +12...+14

Чернигов – +12...+14

Сумы – + 11... + 13

Полтава – +12...+14

Днепр – +12...+14

Запорожье – +12...+14

Донецк – +11...+13

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14

В среду 4 марта почти на всей территории Украины без осадков, дождь возможен лишь в западных областях. Ветер южный, юго-восточный, на западе страны – северо-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 3-9° тепла, днем 14-19° тепла. В южных и центральных областях воздух местами прогреется до 20-22° тепла. В большинстве западных областей 8-13° тепла.

В Карпатах и Закарпатье – ночью дождь с мокрым снегом, местами значительные осадки. Днем умеренный дождь. Температура ночью 0-5° тепла, днем 2-6°. В Закарпатской области местами 7-12° тепла.

В Киеве в среду без осадков, ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью 4-6°, днем 14-16° тепла.

Прогноз погоды на 4 марта, фото: meteo.gov.ua

В западных областях Украины 5 марта временами дождь, в Карпатах с мокрым снегом; температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10° тепла; в Карпатах в течение суток от 2° мороза до 3° тепла. На остальной территории переменная облачность, без осадков; температура ночью 3-8° тепла, днем 11-16°, на юге и востоке страны до 18°. Ветер южный и юго-восточный с переходом в западной части страны на северо-западный, 5-10 м/с.

В Киеве и столичном регионе 5 марта без осадков. Ветер южный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла; днем 11-16°.

Прогноз погоды на 5 марта, фото: meteo.gov.ua

6-7 марта на большей части территории страны небольшие дожди, в Карпатах небольшой снег. Температура ночью 2-8° тепла, днем 7-13° (7 марта на севере страны 5-10°); в западных областях ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 3-8° тепла, в Карпатах ночью и днем 1-6° мороза.

В Киеве и Киевской области 6 марта без осадков, 7 марта ожидается небольшой дождь. Температура ночью 2-7° тепла; днем 6 марта 7-12°, 7 марта 5-10°.

Прогноз погоды на 6 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 7 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, по прогнозу синоптиков в марте 2020 года средняя месячная температура прогнозируется на уровне 1-7 градусов тепла, на 2-3 градусов выше средних многолетних значений.

Месячное количество осадков ожидается 24-44 мм, в горных районах 36-80 мм, что в пределах средних многолетних значений. Среднее месячное количество осадков 24-50 мм, в горных районах и на Закарпатье 56-102 мм.

В горных районах снежный покров наблюдается в течение месяца, на остальной территории Украины возможно кратковременное образование снежного покрова.

Кроме того, в марте вероятны грозы, сильный ветер, гололед и налипание мокрого снега.