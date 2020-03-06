6 марта - приметы и обряды в День Тимофея

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит память преподобного Тимофея – ученика блаженного Феоктиста.

Традиции на 6 марта

Считалось, что именно этот день определял весну: какова погода в этот день, такая и весна будет, тем более что начинали дуть уже теплые, а не холодные ветры, и говорили: "По весновею и весна". С этого дня начиналось сокодвижение в кленах и березах.

В этот день старики слезали с печей и перебирались греться на солнышке на завалинку - это нижняя часть сруба, заваленная для тепла лапником, игольником, соломой пополам с землей. Оченьлюбили этот день дети, посколькуустариков всегда находилось для них время, говорили, что весновей веет и старого греет.

Приметы на 6 марта

По Тимофею весну смотрели: каков Тимофей - такова и весна.

Дожить до весновея, а там и зима не страшна.

Если вокруг дерева края тающего снега крутые - к холодной весне, пологие - к долгой весне.

Если вода по улицам течет рано - сей рано, если средне - удастся средний сев, а коли поздно - сев поздний.

Если весна ранняя - так рано и заосенит (осень наступит).

Если встретишь белого зайца, то обязательно еще выпадет снег.

Тимофей-весновей - уж тепло у дверей.

На Тимофея-весновея как ни злись метелица, а все равно весной веет.

Весновей теплом привечает.