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Великий пост в 2020 году: можно ли венчаться, играть свадьбу и крестить детей

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Великий пост в 2020 году: можно ли венчаться, играть свадьбу и крестить детей
07:49 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Чтобы избавиться от сомнений и узнать ответы на важные вопросы, необходимо знать, что об этом говорят священнослужители.

У многих людей возникает вопрос, можно ли крестить детей и играть свадьбу во время Великого поста. 

Время Великого поста — испытание для каждого. Этот период важен не только отказом от мясных и молочных продуктов. Это время, когда каждый человек духовно возрастает, становясь ближе к Богу. Пост длится семь недель, шесть из которых посвящены времени покаяния и ежедневных молитв. Уклоняясь от этого, невозможно очиститься духовно. Церковью созданы определенные правила, которых необходимо придерживаться, чтобы наполнить сердце еще большей любовью к Господу. Прежде всего, правила касаются проведения свадьбы, венчания и крещения в период Пасхального поста.

Крещение в Великий пост

Многих православных верующих не покидает вопрос о том, можно ли крестить ребенка в Великий пост. На этот вопрос каждый церковный служитель ответит, что никаких ограничений на проведение данного обряда нет. Напротив, Великий пост — лучшее время для крещения ребенка. Однако не стоит забывать, что в период поста многие верующие стараются посетить храм, так что лучше заранее договориться с батюшкой о проведении таинства. Как правило, литургия занимает длительное время, а сам обряд крещения чаще всего проводится после богослужения.

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Свадьба и венчание в Великий пост

Для того чтобы понять, можно ли устраивать свадьбу во время поста, необходимо точно определиться с тем, о чем конкретно пойдет речь. Если вы хотите просто сходить в ЗАГс и тихо мирно расписаться, то запретов никаких нет. Сам процесс регистрации брака не запрещен.

Что касается венчания, то здесь все очень строго. Ни один священнослужитель не одобрит венчания во время поста, длительность которого сорок дней. Великий пост — время для духовного насыщения, когда плотская жизнь и все мирские соблазны отходят на второй план.

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Пышную свадьбу устраивать в этот период также нежелательно. Во время поста люди очищаются от греха, читают молитвы, размышляют о Всевышнем, становясь ближе к Нему, а также борются с мирскими искушениями. Проведение пышной свадьбы, а также венчания строго запрещено уставом Церкви. Для веселья и торжества еще настанет время, но не стоит уделять его в тот период, когда душа и тело закаляются, а вера укрепляется.

Время поста — великое время, но не стоит забывать, что пост не имеет строгости к больным с различными недугами, а также к детям и пожилым людям. В первую очередь необходимо заботится о своем здоровье. Чтобы стать ближе к Господу, достаточно не нарушать церковных правил. Чистота помыслов и покаяние — вот что самое важное не только во время Великого поста, но и на протяжении всей земной жизни.

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Традиции, Приметы, Венчание, Великий пост, Великий пост 2020, Крещение в Великий пост, Время Великого поста, Свадьба и венчание в Великий пост.
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