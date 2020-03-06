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ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко

ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
21:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: ГБР

Новости Украины:В ГБР говорят, что суд не обязывал их закрывать уголовное производство в отношении Порошенко.

Генеральное бюро расследований заявляет о манипуляции информацией со стороны защиты пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко относительно демонстрации решения суда о закрытии дела в отношении их клиента, сообщает пресс-служба ГБР.

"Защитники пятого президента Украины продемонстрировали обществу решение суда и сообщили об успешном закрытии дела относительно их клиента. Однако адвокаты сманипулировали информацией. Постановлением Шевченковского районного суда обязано следователя Государственного бюро расследований не закрывать уголовное производство, а повторно рассмотреть ходатайство адвоката Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

В Бюро отметили, что судом не установлен факт незаконности расследования или наличия оснований для прекращения производства, а отменено постановление следователя ГБР, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства адвоката.

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"Следствием выполнения постановления Шевченковского районного суда может быть новое постановление следователя центрального аппарата Государственного бюро расследований с дополнительными ссылками на обстоятельства уголовного производства. На ход расследования производства указанное постановление не влияет", - сказано в сообщении.

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Суд, Петр Порошенко, ГБР.
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