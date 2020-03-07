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7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день
7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день

7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день

7 марта - приметы и обряды в Маврикиев день
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Православная церковь в этот день чтит память преподобного Афанасия исповедника и мученика Маврикия Апамейского.

Традиции на 7 марта

Почему мученик Маврикий, живший в IV столетии, в народном сознании ассоциировался с прилетом грачей, - не может объяснить никто. Тем не менее, считалось, что именно в этот день прилетают домой скворцы, грачи и ласточки. Считалось, что ранний прилет птиц - к ранней весне, а еще что ранние ласточки - к счастливому году, и птиц этих в народе очень любили.

В этот день начинались полевые работы. Пока по дороге еще можно было проехать, на поля вывозили навоз. Надо было в этот день тайно взять земли из-под первой весенней сохи и так же тайно положить ее в избу. Считалось, что если все сделано правильно, из дома уходили все клопы.

В этот день сеяли ранний горох, капусту, которых такое "преждевременное" засевание уберегает от нападения гусениц в период, когда завязываются кочаны. Для того чтобы растения в поле и в огороде хорошо росли и дали богатый урожай, надо в этот день умыться утренней росой, очертить себя безымянным пальцем и сказать: "Гой еси ты, заря утренняя, и ты, заря вечерняя, пади ты на мою рожь (овес, жито, капусту и т. д.), дабы она росла, как лес высока, как дуб толста. Будьте, мои слова, крепки и лепки".

Приметы на 7 марта

Если на Афанасия вьюга и метель - весна затянется.

Знаменательные события в истории: 7 марта 2020 года

На Афанасьев день пригрев на стенах (солнышко припекает) - к зеленому году.

Неподвижно висящие, очень высокие и густые облака не предвещают ненастья и говорят об устойчивой погоде.

Когда весной поверхность снега шершавая (снег начинает подтаивать) - к урожаю, гладкая - к неурожаю.

Ранний срок прилета грачей (средний - 17 марта, поздний - 15 апреля). " Грачи играют - хорошая погода будет.

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