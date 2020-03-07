На Закарпатье сотрудник ГСЧС "погорел" на взятке

Новости Украины:На Закарпатье начальника одного из подразделений ГСЧС разоблачили на взятке.

Сотрудники Службы безопасности Украины подозревают руководителя одного из подразделений Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Закарпатской области в систематическом получении неправомерной выгоды.

Об этом сообщает прессцентр СБУ.

"По предварительной версии следствия, начальник аварийно-спасательного отряда требовал от граждан взятки за содействие в трудоустройстве в подчиненное ему подразделение. В частности, за пост сапера злоумышленник хотел получить $3 тысячи. Правоохранители задержали начальника в Ужгороде на рабочем месте в соответствии со ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины во время получения первой части взятки в размере $300", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятия предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

Продолжаются следственные действия. Устанавливается причастность других должностных лиц службы к коррупционным правонарушениям. Меры по разоблачению проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области совместно с ГБР.