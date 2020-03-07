Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали

Новости Украины:Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодья.

В связи с тем, что в Украине были аномально теплые зима и осень, Государственное агентство водных ресурсов Украины предупредило о возможных ограничениях прав водопользователей в использовании воды в случае маловодия.

Об этом сообщается на сайте Госагентства водных ресурсов Украины.

Ведомство отмечает, что из-за "аномальных осени и зимы" 2019-2020 годов впервые за 120 лет Украина оказалась в ситуации, когда гидрометеорологические условия могут повлечь ограничение прав водопользователей в использовании воды.

Статья 45 Водного кодекса Украины гласит, что в случае наступления маловодья могут быть ограничены или изменены условия водопользования, в том числе сбросы воды через плотины ГЭС.

Госагентство отмечает, что "в случае принятия таких мер приоритетность предоставляться обеспечению питьевых и бытовых нужд украинцев".

По информации Укргидрометцентра, на большинстве рек Украины наблюдается низкая водность – поэтому в этом году весеннего половодья на них не будет.

Маловодие может привести к высыханию малых водотоков.

Межведомственная комиссия по согласованию режимов работы днепровских и Днестровского водохранилища уже согласовала режимы работы водохранилищ в марте 2020 года.

Договорились, что Украинский гидрометцентр до 2 числа каждого месяца будет предоставлять информацию относительно наступления маловодья в основных речных бассейнах Украины.

В случае изменения объемов стока Днепра или ухудшения качества воды в каскаде водохранилищ, оперативная рабочая группа будет рассматривать необходимость корректировки режимов работы каскада внеочередно.