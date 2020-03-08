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8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа
8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа
07:36 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В высокосный год 8 марта отмечали Поликарпов день, который также назывался Кислые девки.

Православная церковь в этот день чтит память священномученика Поликарпа, епископа Смирнского (конец I – начала II веков), который был учеником апостолов Иоанна Богослова и Павла. Поликарп прожил 86 лет, более 60 лет он управлял смирнской паствою. После смерти Игнатия Богоносца стал "вождем всей Азии" в христианстве.

Кислыми девками день прозвали потому, что девушки, не успевшие выйти замуж до этой поры, знали, что теперь придется ждать до самого лета, и в связи с этим сильно тосковали.

В Поликарпов день "кислые девки" тосковали по замужней жизни и прятали свои наряды и приданное в сундуки до лучших времен. Однако весь день девушки грусти не предавались. В этот день совершалось множество обрядов на привлечение женихов. Спозаранку девушки заводили опару на пироги, которую ставили в теплую печь, и как только опара начинала подниматься (киснуть), брали наперсток, который использовали при шитье приданного, трижды черпали им "кислое тесто", приговаривая слова заговора на любовь определенного парня. Еще девушки незаметно от всех вметали сор с улицы через порог избы и заметали его в передний угол со словами: "Гоню я в избу свою молодцов, не воров, наезжайте ко мне женихи со чужих дворов".

Из поставленного кислого теста девушки пекли пироги, которые брали с собой на посиделки с другими "кислыми девками". Считалось хорошей приметой отведать такого пирога, приготовленного чужими руками, это обещало близкое замужество. После посиделок проводился еще один обряд, для него девушки выходили за околицу селения, набирали в подол сарафана снег и "пололи" его (перебирали и выбрасывали обратно в поле) с приговором: "Полю, полю просо на девичью косу, где мой женишок, там, собачка, взвой, подай свой голосок". Считалось, что если после этих слов девушка слышала собачий лай, то в девках ей осталось быть недолго.

В этот день крестьяне определяли, долго ли еще лежать снегу. На поверхность сугроба укладывали соломинку, и если она проваливалась сквозь снег, то через месяц земля должна была открыться полностью. В этот день наблюдали за сороками. Если птица лезла под стреху избы, то это обещало приближение ненастья и вьюги. Стрекот сороки у дома предвещал новости или приход гостей, если птица скакала по крыше дома, в котором был больной человек, то это обещало его быстрое выздоровление.

Приметы 8 марта

Много примет в этот день связанно с сороками:

  • Если сорока под стреху лезет, будет вьюга.

  • С этого дня гостей сорока не прочит, перед свахой к дому не летит.

  • Сорокам пора в лес убираться, а тетеревам с запевками выступать.

  • Сороки в лесу за гнезда принялись.

  • Сорока на доме больного скачет – к выздоровлению.

  • Сорока стрекочет – или к гостям, или к новостям.

  • Сороки в лес улетели – к устойчивому теплу.

Стоит отметить, что на Руси сорок не особо жаловали. Впрочем, как и сов, филинов и ворон. Считали, что если сорока сядет на крышу и прокричит, то в этом дома будет покойник.

Существовали и другие приметы, связанные с этим днем:

  • Услышать крик тетерева – к дружной весне.

  • Воробьи гнезда вьют – холодов больше не будет.

  • Если девушка 8 марта приворожит любимого, то он в ближайшее время ответит ей взаимностью.

  • Услышать стук дятла – к поздней весне.

  • Зяблик закричал – к заморозкам.

Знаменательные события в истории: 8 марта 2020 года

  • Туманный день – к сырому лету.

  • Если грачи с южной стороны гнезда вьют, лето будет холодным и дождливым.

  • Если на Поликарпов день лёд не сошел, то рыбалка весной будет плохая.

  • Паук в этот день сделал в доме паутину – к счастью. До Пасхи трогать эту паутину нельзя.

  • Сны, увиденные днем 8 марта, могут быть вещими. Исполнятся они через 7 лет.

Людям, родившимся 8 марта, приходится бороться с невзгодами. Им подходит яшма.

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Традиции, Приметы, Обряды, 8 марта, Поликарп, Кислые девки, День Поликарпа, Поликарпов день.
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