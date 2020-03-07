Мест всего 15: сотни журналистов запросили аккредитацию для освещения суда по делу MH17

Новости Украины:Более 400 представителей СМИ запросили аккредитацию для освещения суда по делу MH17.

Аккредитацию для освещения суда в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийский Boeing запросили более 400 представителей СМИ, тогда как для прессы в суде зарезервировано 15 мест.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вейннобел.

"Аккредитацию для освещения процесса запросили более 400 представителей средств массовой информации", - сказала она.

Вейннобел рассказала, что в зале суда зарезервировано 25 мест для родственников погибших, 15 - для прессы.

"Еще один ряд зарезервирован для родственников, которые играют в суде определенную роль - у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна - там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", - отметила она.

Таким образом, по ее словам, в зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три другие, в которых также можно будет наблюдать за процессом", - отметила судья.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начнется суд по катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой (JIT) с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.