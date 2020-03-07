Скачать
Суббота, 07.03.2020
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Украине - как отличить заболевание от гриппа
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
Коронавирус в Черновицкой области: еще одного человека госпитализировали
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
"Будь частью команды": Ломаченко подтвердил дату боя с Лопесом
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе
СМИ: Бена Аффлека подозревают в новом романе

Мест всего 15: сотни журналистов запросили аккредитацию для освещения суда по делу MH17

Мест всего 15: сотни журналистов запросили аккредитацию для освещения суда по делу MH17
16:34 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Более 400 представителей СМИ запросили аккредитацию для освещения суда по делу MH17.

Аккредитацию для освещения суда в деле о сбитом над Донбассом в 2014 году малайзийский Boeing запросили более 400 представителей СМИ, тогда как для прессы в суде зарезервировано 15 мест.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сообщила ответственная за работу со СМИ во время процесса по МН17 судья Йоланде Вейннобел.

"Аккредитацию для освещения процесса запросили более 400 представителей средств массовой информации", - сказала она.

Вейннобел рассказала, что в зале суда зарезервировано 25 мест для родственников погибших, 15 - для прессы.

"Еще один ряд зарезервирован для родственников, которые играют в суде определенную роль - у них есть право выступить в суде и рассказать о своих страданиях, у них также есть право заявить о возмещении убытков, и есть ряд для адвокатов и подсудимых. Кроме того, в этом зале есть публичная трибуна - там будут находиться международные наблюдатели, которых уже зарегистрировано 65", - отметила она.

В МИД рассказали, почему доверили Нидерландам обвинение в суде по делу МН17

Таким образом, по ее словам, в зале будет более 100 человек.

"Кроме того, рядом с этим залом есть еще три другие, в которых также можно будет наблюдать за процессом", - отметила судья.

Как сообщалось ранее, 9 марта в Нидерландах начнется суд по катастрофе самолета Boeing 777 рейса МН17.

Судебное заседание в Нидерландах состоится на основании доказательств, собранных Совместной следственной группой (JIT) с участием правоохранительных органов Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

Пассажирский Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпура, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находилось 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Катастрофа MH17: Суд еще не знает, сколько будет свидетелей

Международная Совместная следственная группа пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мая 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Авиакатастрофа, Нидерланды, MH17, Йоланде Вэйннобэл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Впервые за 120 лет украинцам могут ограничить использование воды: детали
02 Новый министр финансов рассказал, сколько будет зарабатывать
03 У Зеленского подтвердили, что Тигипко рассматривался на место премьера
04 Ваш психологический портрет: простой тест
05 Лучшие поздравления с наступающим 8 марта
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Зеленский: В России появится новый президент
Зеленский: В России появится новый президент
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
В Иране от коронавируса умерла депутат парламента
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Шестилетняя засуха закончилась: Намибию затопило
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Земля сформировалась гораздо быстрее, чем мы думали
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь