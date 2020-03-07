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ВОЗ отправит в Украину миссию из-за коронавируса

ВОЗ отправит в Украину миссию из-за коронавируса
18:52 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: facebook.com

Новости Украины:В ВОЗ подтвердили отправку миссии в Украину в связи с распространением коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направит в ближайшие дни экспертов в Украину в связи с распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Европейского регионального бюро ВОЗ.

Как сообщается, Европейское региональное бюро также отправляет миссии в Азербайджан и Черногорию.

"ЕРБ ВОЗ направляет в ближайшие дни три миссии - в Азербайджан, Украину и Черногорию - в рамках мероприятий по обеспечению готовности и реагирования на COVID-19", - говорится в сообщении.

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Как сообщалось, ранее и.о. гендиректора Центра общественного здоровья Минздрава Игорь Кузин заявлял, что в ближайшее время в Украину прибудут две миссии Всемирной организации здравоохранения, которые помогут в борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, в ВОЗ назвали ложными надежды на исчезновение COVID-19 летом. При этом директор программы по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вирус может сохранить способность распространяться.

Как сообщал, вспышка вызванного новым коронавируса заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

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За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

3 марта в Украине был подтвержден первый случай коронавируса - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

На сегодня в мире было зарегистрировано 102 тыс. 186 случаев заболевания COVID-19, из них 3 тыс. 491 летальный, в то же время 57 тыс. 389 (56,2%) человек выздоровели.

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Украина, ВОЗ, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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