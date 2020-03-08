"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта

В ближайшие сутки, 8 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
По всей Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом.
Карта осадков / windy.com
Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.
Карта ветров / windy.com
Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:
Ужгород – +9... +11, дождь
Львов – +8... +10, дождь
Ивано-Франковск – +8... +10, дождь
Тернополь – +9... +11, дождь
Черновцы – +8... +10, дождь
Хмельницкий – +9... +11, дождь
Луцк – +9... +11, переменная облачность
Ровно – +9... +11, переменная облачность
Житомир – +9... +11, дождь
Винница – +11... +13, дождь
Одесса – +14... +16, небольшой дождь
Николаев – +16... +18, переменная облачность
Херсон – +15... +17, переменная облачность
Симферополь – +16... +18, переменная облачность
Кропивницкий – +16... +18, дождь
Черкассы – +11... +13, дождь
Чернигов – +10... +12, дождь
Суммы – +10... +12, дождь
Полтава – +11... +13, дождь
Днепр – +16... +18, дождь
Запорожье – +15... +17, переменная облачность
Донецк – +16... +18, переменная облачность
Луганск – +16... +18, переменная облачность
Харьков – +15... +17, переменная облачность
Киев – +9... +11, дождь
Погода 8 марта / meteo.gov.ua
Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-19 °; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.
В Киеве - дожди; температура ночью около 5° тепла, днем 9-11°.
Погода 9 марта / meteo.gov.ua
В понедельник, 9 марта, в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, ночью на западе с мокрым снегом, на остальной территории будет без осадков.
Ветер южный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью в западных областях около 0°, на остальной территории 2-7° тепла; днём в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 6-11°, на остальной территории 11-16°, в юго-восточной части до 19°.
В Киеве на 9 марта ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.
Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.