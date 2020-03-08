"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта

Новости Украины:Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий.

В ближайшие сутки, 8 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом.

Карта осадков / windy.com

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров / windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:

Ужгород – +9... +11, дождь

Львов – +8... +10, дождь

Ивано-Франковск – +8... +10, дождь

Тернополь – +9... +11, дождь

Черновцы – +8... +10, дождь

Хмельницкий – +9... +11, дождь

Луцк – +9... +11, переменная облачность

Ровно – +9... +11, переменная облачность

Житомир – +9... +11, дождь

Винница – +11... +13, дождь

Одесса – +14... +16, небольшой дождь

Николаев – +16... +18, переменная облачность

Херсон – +15... +17, переменная облачность

Симферополь – +16... +18, переменная облачность

Кропивницкий – +16... +18, дождь

Черкассы – +11... +13, дождь

Чернигов – +10... +12, дождь

Суммы – +10... +12, дождь

Полтава – +11... +13, дождь

Днепр – +16... +18, дождь

Запорожье – +15... +17, переменная облачность

Донецк – +16... +18, переменная облачность

Луганск – +16... +18, переменная облачность

Харьков – +15... +17, переменная облачность

Киев – +9... +11, дождь

Погода 8 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-19 °; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.

В Киеве - дожди; температура ночью около 5° тепла, днем 9-11°.

Погода 9 марта / meteo.gov.ua

В понедельник, 9 марта, в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, ночью на западе с мокрым снегом, на остальной территории будет без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью в западных областях около 0°, на остальной территории 2-7° тепла; днём в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 6-11°, на остальной территории 11-16°, в юго-восточной части до 19°.

В Киеве на 9 марта ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.