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"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта

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"Подарок" на праздник: чего ожидать от погоды на 8 марта
08:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики предупреждают украинцев об ухудшении погодных условий.

В ближайшие сутки, 8 марта, в юго-восточной части Украины сохранится сухая и теплая воздушная масса, на остальной территории - более прохладный и влажный воздух.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

По всей Украине, кроме юго-восточной части, ожидаются дожди, а в Карпатах с мокрым снегом.

Карта осадков / windy.com

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Карта ветров / windy.com

Прогноз погоды на воскресенье, 8 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +9... +11, дождь

  • Львов – +8... +10, дождь

  • Ивано-Франковск – +8... +10, дождь

  • Тернополь – +9... +11, дождь

  • Черновцы – +8... +10, дождь

  • Хмельницкий – +9... +11, дождь

  • Луцк – +9... +11, переменная облачность

  • Ровно – +9... +11, переменная облачность

  • Житомир – +9... +11, дождь

  • Винница – +11... +13, дождь

  • Одесса – +14... +16, небольшой дождь

  • Николаев – +16... +18, переменная облачность

  • Херсон – +15... +17, переменная облачность

  • Симферополь – +16... +18, переменная облачность

  • Кропивницкий – +16... +18, дождь

  • Черкассы – +11... +13, дождь

  • Чернигов – +10... +12, дождь

  • Суммы – +10... +12, дождь

  • Полтава – +11... +13, дождь

  • Днепр – +16... +18, дождь

  • Запорожье – +15... +17, переменная облачность

  • Донецк – +16... +18, переменная облачность

  • Луганск – +16... +18, переменная облачность

  • Харьков – +15... +17, переменная облачность

  • Киев – +9... +11, дождь

Погода 8 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 2-7 ° тепла, днем 8-13 °, в южных, восточных, Кировоградской и Днепропетровской областях 14-19 °; в Карпатах на протяжении суток около 0 °.

В Киеве - дожди; температура ночью около 5° тепла, днем 9-11°.

Погода 9 марта / meteo.gov.ua

В понедельник, 9 марта, в западных, северных и центральных областях местами небольшой дождь, ночью на западе с мокрым снегом, на остальной территории будет без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-восточный 5-10 м/с.

8 марта - приметы и обряды в День Поликарпа

Температура воздуха ночью в западных областях около 0°, на остальной территории 2-7° тепла; днём в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 6-11°, на остальной территории 11-16°, в юго-восточной части до 19°.

В Киеве на 9 марта ночью и утром небольшой дождь, днем без осадков.

Ветер южный с переходом на северо-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 8-10°.

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Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Тепло, Дождь, Весна, Март, Прогноз погоды, 8 марта.
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