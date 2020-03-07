Посол Украины в Канаде о программе UNIFIER: Канадцы учатся у наших бойцов

Новости Украины:14 тысяч украинских солдат прошли через канадскую тренировочную миссию UNIFIER.

Более 14 тысяч украинских военных прошли через тренировочную программу UNIFIER, сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко в интервью Радио Свобода, передает УНН.

"Речь идет о тренировочной миссии UNIFIER. Даже сейчас, когда мы говорим, в Украине есть 200 канадских инструкторов, которые ежедневно тренируют украинских солдат и офицеров. Через эту тренировочную программу, начиная с 2015 года, прошло уже более 14 тысяч украинских солдат и офицеров. Это большая цифра", - сказал Шевченко.

По его словам, военные, прошедшие через эту программу, утверждали, что она помогает спасти жизнь.

"Это означает, что в конкретной боевой ситуации люди имеют те навыки, которые им позволят спасти свою жизнь, уберечься от ранения или уберечь своего собрата, который рядом. Это бесценная помощь", - добавил посол.

Он отметил, что тренировочная миссия UNIFIER работает в две стороны.

"Потому что канадцы так же учатся от наших бойцов. И когда я сопровождал канадского премьер-министра (Джастина) Трюдо на Яворовский полигон, для меня было очень приятно слышать, как канадские военные рассказывают своему премьер-министру о тех уроках, которые они получили от украинских военных. И действительно все логично. Сейчас наши военные имеют уникальный опыт по противодействию второй самой мощной армии мира", - отметил Шевченко.

В рамках миссии UNIFIER около 200 канадских военных инструкторов приезжает в Украину каждые шесть месяцев. Программа стартовала в сентябре 2015-го и продлится до конца марта 2022 года.