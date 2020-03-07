Разумков совершит официальный визит в Швейцарию

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 9-10 марта посетит Швейцарию с официальным визитом.
Об этом сообщает пресс-служба парламента.
"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 9-10 марта совершит официальный визит в Швейцарию", - говорится в сообщении.
Как отмечается, руководитель украинского парламента проведет встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой, председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Изабель Море и председателем Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Хансом Штекли.