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Разумков совершит официальный визит в Швейцарию

Разумков совершит официальный визит в Швейцарию
22:30 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Дмитрий Разумков 9-10 марта вылетает в Швейцарию.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков 9-10 марта посетит Швейцарию с официальным визитом.

Об этом сообщает пресс-служба парламента.

"Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков 9-10 марта совершит официальный визит в Швейцарию", - говорится в сообщении.

Как отмечается, руководитель украинского парламента проведет встречи с президентом Швейцарии Симонеттой Зоммаругой, председателем Национального совета Федерального собрания Швейцарской Конфедерации Изабель Море и председателем Совета кантонов Федерального собрания Швейцарии Хансом Штекли.

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Швейцария, Дмитрий Разумков.
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