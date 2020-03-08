У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления

Новости Украины:8 марта 2020 года именины отмечают люди, которые носят имя "Алексей".

Имя происходит от древнегреческого слова "алекс", означающего "защищать". Традиционная церковная форма - Алексий.

Алексей предпочитает быть человеком дела и меньше заниматься разговорами. В детстве он обычно не является заводилой, но его мнение имеет порой решающее значение.

Взрослый Алексей старателен в любом деле, которым занимается, и с удовольствием делает даже кропотливую работу. Он всегда стремится к совершенству и добивается больших успехов в любом деле - производстве, науке, спорте, бизнесе. Алексей не лишен честолюбия и благодаря этому добивается хорошего положения в обществе.

Алексей - индивидуальность с ярко выраженными творческими способностями и благодаря этому он может добиться значительных достижений в живописи, литературе, театре, в точных науках.

В семье Алексей спокоен, заботлив, трудолюбив. Уступает в пустяках жене и теще, но в серьезных вопросах все же старается отстоять свою точку зрения и убедить близких в своей правоте. В женщине особенно ценит аккуратность и опрятность. Из-за неряшливого вида жены не будет устраивать сцен, но даст понять, что ему это неприятно.

Если жена конфликтует с окружающими, то Алексей старается быть на ее стороне и помочь своим советом и участием. Алексей всегда верный муж, а вот жена иногда может воспользоваться излишней доверчивостью Алексея.

На всю жизнь Алексей сохраняет искреннюю привязанность к своим родителям. С любовью относится и к своим детям.

Поздравления

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет все путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

И чтоб новый день приносил вдохновенье,

Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.

Хочу я удачи тебе пожелать,

Сомнений и горестей в жизни не знать.

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.

Уважаемый, любимый,

Самый лучший Алексей,

Мы тебе желаем счастья,

Понимания друзей,

Будь настойчивым и смелым,

Только разум не теряй,

Добивайся своих целей,

Их легко ты покоряй,

Оставайся мудрым, честным,

Самым добрым из людей,

Ты побед достоин, Леха,

Наш прекрасный Алексей!

Леха, поздравляю тебя. Желаю быть активистом и оптимистом, целеустремленным человеком и разносторонней личностью, импозантным мужчиной и успешным деятелем, веселой душой компании и обладателем настоящего счастья.

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

С именинами поздравить

От души тебя хотим,

Алексея будем славить,

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги,

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

Победитель по жизни, красивый и гордый Алексей, поздравляю тебя с твоим днем. Желаю оставаться всегда на высоте, быть первым во всём и не останавливаться на достигнутом. Пусть твои старания и усилия оправдываются в осуществлении твоих желаний, пусть у тебя в сердце живёт искренняя любовь, и неземное счастье обитает в душе.

В День ангела желаю Лёше

На всех фронтах побед достичь.

Удачи, счастья чуть побольше,

И денежек немало "стричь".

Лицом фортуна повернется

К тебе пусть, милый, навсегда.

Весь мир прелестно улыбнется,

Наполнив радостью года.

Леша, с именинами тебя!

Наш сынок любимый.

Поздравляем мы любя,

И желаем сильно:

Чтобы был здоров и бодр,

Был любимым и любил,

Преодолевал невзгоды,

Ангел чтоб тебя хранил!

Оберегающее имя у тебя —

Ты, Алексей, конечно, это знаешь.

И ценят все, Алешенька, тебя,

Что ты друзей своих оберегаешь

От скуки, суеты и неудач,

Что ты в делах старателен, заботлив,

В день именин позволь тебе желать

Успехов в жизни, творческого взлета!

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

Для всех защитник и опора,

Всегда надежный, основательный.

Отзывчивый, на помощь скорый,

Ну словом просто замечательный.

И в именины Алексею

Хочу от сердца пожелать,

Чтоб жизнь, как сказочная фея,

Дарила только благодать!