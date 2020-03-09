9 марта - приметы и обряды в Иванов день

Новости Украины:По приметам на 9 марта судили об урожае и о том, какая погода будет весной и летом.

Традиции на 9 марта

Считали, что в этот день прилетали первые перелетные птицы. Если на день обретения выпадал снег, то это предвещало холодную Пасху, а сухой день - солнечную. Птицы начинали вить первые гнезда, и если они делали это на солнечной стороне, считалось, что лето будет холодным.

По народным представлениям, в этот день опасно спать вечером, и спать ложились как можно позже - иначе в дом могла ворваться нечистая сила, перебить горшки, испортить еду, навредить детям. Чтобы этого не случилось, на порог лезвием к двери клали топор, на загнетку русской печи насыпали чертополох, а над дверями рисовали мелом кресты.

Святому покровителю этого дня Иоанну Предтече молились об избавлении от головной боли, о защите детей, о покровительстве посевов, при освящении ульев.

Приметы на 9 марта

Если еще лежит снег на крышах, то и на Пасху будет снег в полях.

Если птицы начали вить гнезда на солнечной стороне - жди лета холодного.

Рога луны яркие и крутые - к морозу.

Если снег сойдет до солнечного тепла, пшеница будет хороша.

Птичье потенье, гнезд обретенье.

Птица завивает гнездо, а перелетная птица летит из теплых мест.

Коли день по снегу, то и в апреле по снегу, а коли по голу, то и в апреле по тому.