Сегодня вечером украинцы смогут наблюдать Суперлуну

Новости Украины:От Суперлуния в марте и до следующей полной луны в апреле людям следует быть сконцентрированными на раскрытии и использовании своего скрытого потенциала.

Над Украиной 9 марта будет наблюдаться Суперлуние - это астрономическое явление, когда Луна и Земля больше всего сближаются, и поэтому земной спутник визуально становится на несколько процентов больше, чем обычно.

Как сообщает ТСН, 9 марта полнолуние наступит в 19:49.

Каждое полнолуние имеет определенное название: холодное, волчье, розовое... Это связано с различными сельскохозяйственными календарями разных народов, например, у американцев и индейцев, которые таким образом фиксировали изменения природы.

Поэтому полнолуние в марте, которое будет усилено Суперлуной, имеет названия Заячья луна, Луна весеннего равноденствия, Луна прерывания сна, Луна пробуждения, Луна перелома, Луна начала весны. Все эти названия свидетельствуют об одном и том же - о весне и пробуждении сил природы.

Это период, когда все растет и развивается, а потому Луна может помочь в реализации деловых или творческих планов.

Считается, что Луна самая сильная в полнолуние. В полной Луне месяц находится на вершине своей энергии и силы. Эта фаза наиболее подходит для духовных, энергетических практик.

В течение Суперлуния стоит заниматься всем, что связано с обновлением, освобождением, самосовершенствованием и тому подобным.

Важно учесть, что три дня до, сутки самого полнолуния и сутки после - это важный энергетический период.

В течение нынешнего года Суперлуние украинцы будут наблюдать несколько раз.