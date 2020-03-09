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В ГСЧС рассказали о количестве украинцев, погибших на пожарах

В ГСЧС рассказали о количестве украинцев, погибших на пожарах
16:29 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В ГСЧС заявили, что за прошедшую неделю на пожарах погибло свыше 30 украинцев.

За минувшую неделю в Украине на пожарах погиб 31 человек.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"С начала недели зарегистрировано 2 тыс. 701 чрезвычайное происшествие. В результате принятых мер спасены 46 человек", - говорится в сообщении.

В частности, спасатели ликвидировали 2 тыс. 352 пожара и спасли от огня 31 человека. За минувшую неделю на пожарах погиб 31 человек, ориентировочный ущерб составляет 4 млн 492 тыс. грн.

В одном из жилых домов Киева произошел пожар, пострадал мужчина

Кроме того, за минувшую неделю пиротехники ГСЧС осуществили 239 выездов, в ходе которых извлекли и уничтожили 1 тыс. 268 взрывоопасных предметов времен прошлых войн.

Также сообщается, что в течение недели на водных объектах погибли 7 человек.

Напомним, в Донецкой области в городе Курахово в многоэтажном доме произошел пожар.

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Пожар, Украинцы, Смерть, ГСЧС.
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