Убийство Гандзюк: Левин пытается затянуть экстрадицию в Украину

Новости Украины:Процедура экстрадиции подозреваемого в убийстве Екатерины Гандзюк затягивается.

Апелляционный суд в городе Бургас (Болгария) перенес рассмотрение жалобы Алексея Левина (Москаленко) на решение суда первой инстанции о его экстрадиции в Украину.

Заседание суда было назначено на 13:30 в понедельник, 9 марта, но его перенесли на 11 марта.

Об этом ZN.UA сообщил заместитель генерального прокурора Виктор Трепак, который занимается расследованием убийства советника мэра Херсона, активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.

"Причина в том, что Левин отказался от своего болгарского адвоката. Думаю, цель - затянуть рассмотрение вопроса об экстрадиции. Но апелляционный суд решил перенести рассмотрение только на два дня и предоставить Левину государственного, бесплатного защитника. Мы делаем все для того, чтобы как можно скорее вернуть Левина в Украине. Он очень важное звено, что позволяет замкнуть цепь заказчиков и исполнителей", - сказал Трепак.

Алексей Левин подозревается в организации нападения на Екатерину Гандзюк. В конце января он был задержан в болгарском Бургасе, с тех пор решается вопрос о его экстрадиции на родину.