Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя

В прежние времена не было прогнозов погоды и даже термометров, но наши предки умудрялись точно определять погодные условия, ориентируясь на наблюдения за природой, животными и птицами. Их наблюдения можно проверить и в современном мире.
В те времена было мало машин, а тепло в домах зависело лишь от расторопности хозяев. Сейчас города пронизаны сетью труб, через которые в дома поступает горячая вода, на улицах множество машин, в городах — огромные производства. Все эти факторы влияют на погоду, которая год от года преподносит сюрпризы.
Аномальное тепло среди зимы уже не редкость, и в 2020 году уже мало кто удивляется январским грозам. Тем не менее, народные приметы по сей день служат кладезем полезной информации. Эксперты предлагают узнать о том, будет ли весна ранней или поздней, опираясь на мудрость предков.
Примета гласит, что если в январе стоит мартовская погода, то в первый месяц весны ждут похолодания.
По последней неделе февраля судят о погоде в марте. Если она выдалась студеной, то первый месяц весны обещает быть теплым.
Зима заканчивается длинными сосульками — весна будет теплой и долгой, а летом можно ждать хорошей погоды.
Как февраль начнется, так и весна. Считается, что если первая неделя февраля выдается погожей, то и март будет теплым и не сырым.
Примета гласит, что чем раньше наступит Пасха, тем раньше придет весна, а если праздник припозднился, то и весна затянется.
Февраль теплый — весна в холоде, а чем крепче зимние морозы, тем теплее весной.
Если осень была снежной, то весна рано придет.
В марте гром гремит и ветер с севера дует — весна будет холодной, восточный ветер гром принесет — весна теплом пройдет.
Март начался с таяния снега — новый еще выпадет и таять долго станет.
Считается, что весна будет холодной, если на рождество тепло.
Заяц в феврале полинял — весна ранняя будет.
Птицы перелетные рано с юга потянулись — жди скорой весны.
Холода сменяются теплом в конце февраля — весна затяжной будет, но теплой.
Поздней весна будет, если в полях сугробы не тают.
Скотина в конце зимы на улицу просится —весну чует.
В марте часто дует северный ветер — весна затянется.
Туманы в марте — к теплой и ранней весне.
Погодные сюрпризы могут сбить с толку, и даже в современном мире синоптики не торопятся прогнозировать погоду на длительное время. Тем не менее понять, что ожидает в ближайшие дни, можно. Благодаря поведению домашних животных получится спрогнозировать погоду на ближайшие дни.