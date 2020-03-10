Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя

Новости Украины:Погода современности сильно отличается от погодных условий, в которых жили наши предки.

В прежние времена не было прогнозов погоды и даже термометров, но наши предки умудрялись точно определять погодные условия, ориентируясь на наблюдения за природой, животными и птицами. Их наблюдения можно проверить и в современном мире.

В те времена было мало машин, а тепло в домах зависело лишь от расторопности хозяев. Сейчас города пронизаны сетью труб, через которые в дома поступает горячая вода, на улицах множество машин, в городах — огромные производства. Все эти факторы влияют на погоду, которая год от года преподносит сюрпризы.

Аномальное тепло среди зимы уже не редкость, и в 2020 году уже мало кто удивляется январским грозам. Тем не менее, народные приметы по сей день служат кладезем полезной информации. Эксперты предлагают узнать о том, будет ли весна ранней или поздней, опираясь на мудрость предков.

Примета гласит, что если в январе стоит мартовская погода, то в первый месяц весны ждут похолодания.

По последней неделе февраля судят о погоде в марте. Если она выдалась студеной, то первый месяц весны обещает быть теплым.

Зима заканчивается длинными сосульками — весна будет теплой и долгой, а летом можно ждать хорошей погоды.

Как февраль начнется, так и весна. Считается, что если первая неделя февраля выдается погожей, то и март будет теплым и не сырым.

Примета гласит, что чем раньше наступит Пасха, тем раньше придет весна, а если праздник припозднился, то и весна затянется.

Февраль теплый — весна в холоде, а чем крепче зимние морозы, тем теплее весной.

Если осень была снежной, то весна рано придет.

В марте гром гремит и ветер с севера дует — весна будет холодной, восточный ветер гром принесет — весна теплом пройдет.

Март начался с таяния снега — новый еще выпадет и таять долго станет.

Считается, что весна будет холодной, если на рождество тепло.

Заяц в феврале полинял — весна ранняя будет.

Птицы перелетные рано с юга потянулись — жди скорой весны.

Холода сменяются теплом в конце февраля — весна затяжной будет, но теплой.

Поздней весна будет, если в полях сугробы не тают.

Скотина в конце зимы на улицу просится —весну чует.

В марте часто дует северный ветер — весна затянется.

Туманы в марте — к теплой и ранней весне.

Погодные сюрпризы могут сбить с толку, и даже в современном мире синоптики не торопятся прогнозировать погоду на длительное время. Тем не менее понять, что ожидает в ближайшие дни, можно. Благодаря поведению домашних животных получится спрогнозировать погоду на ближайшие дни.