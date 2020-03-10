Скачать
Вторник, 10.03.2020
Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии
Разумков надеется на углубление сотрудничества Украины и Швейцарии
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 марта

Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя

Смотрите фото (3)
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
12:34 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Погода современности сильно отличается от погодных условий, в которых жили наши предки.

В прежние времена не было прогнозов погоды и даже термометров, но наши предки умудрялись точно определять погодные условия, ориентируясь на наблюдения за природой, животными и птицами. Их наблюдения можно проверить и в современном мире.

В те времена было мало машин, а тепло в домах зависело лишь от расторопности хозяев. Сейчас города пронизаны сетью труб, через которые в дома поступает горячая вода, на улицах множество машин, в городах — огромные производства. Все эти факторы влияют на погоду, которая год от года преподносит сюрпризы.

Аномальное тепло среди зимы уже не редкость, и в 2020 году уже мало кто удивляется январским грозам. Тем не менее, народные приметы по сей день служат кладезем полезной информации. Эксперты предлагают узнать о том, будет ли весна ранней или поздней, опираясь на мудрость предков.

  • Примета гласит, что если в январе стоит мартовская погода, то в первый месяц весны ждут похолодания.

  • По последней неделе февраля судят о погоде в марте. Если она выдалась студеной, то первый месяц весны обещает быть теплым.

  • Зима заканчивается длинными сосульками — весна будет теплой и долгой, а летом можно ждать хорошей погоды.

  • Как февраль начнется, так и весна. Считается, что если первая неделя февраля выдается погожей, то и март будет теплым и не сырым.

  • Примета гласит, что чем раньше наступит Пасха, тем раньше придет весна, а если праздник припозднился, то и весна затянется.

  • Февраль теплый — весна в холоде, а чем крепче зимние морозы, тем теплее весной.

  • Если осень была снежной, то весна рано придет.

  • В марте гром гремит и ветер с севера дует — весна будет холодной, восточный ветер гром принесет — весна теплом пройдет.

  • Март начался с таяния снега — новый еще выпадет и таять долго станет.

  • Считается, что весна будет холодной, если на рождество тепло.

  • Заяц в феврале полинял — весна ранняя будет.

  • Птицы перелетные рано с юга потянулись — жди скорой весны.

  • Холода сменяются теплом в конце февраля — весна затяжной будет, но теплой.

  • Поздней весна будет, если в полях сугробы не тают.

  • Скотина в конце зимы на улицу просится —весну чует.

  • В марте часто дует северный ветер — весна затянется.

  • Туманы в марте — к теплой и ранней весне.

Погодные сюрпризы могут сбить с толку, и даже в современном мире синоптики не торопятся прогнозировать погоду на длительное время. Тем не менее понять, что ожидает в ближайшие дни, можно. Благодаря поведению домашних животных получится спрогнозировать погоду на ближайшие дни.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

Погода, Весна 2020, Какой будет весна 2020, Какой будет весна, Ранняя или поздняя весна, Приметы на весну.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
03 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
04 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
05 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Курс валют 10 марта: гривна теряет позиции
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Что делать после посещения страны с коронавирусом: советы МОЗ
Что делать после посещения страны с коронавирусом
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь