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Обвал цен на нефть: Стоит ли ожидать снижения стоимости на бензин в Украине

Обвал цен на нефть: Стоит ли ожидать снижения стоимости на бензин в Украине
11:07 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Эксперты говорят, что падение цен на нефть в мире не особо скажется на ценах на бензин в Украине.

Украинцам не стоит ждать существенного снижения цен на бензин в стране вслед за падением цен на нефть на мировом рынке, написал в Facebook президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI века" Михаил Гончар.

"Не следует ожидать "халявного бензина" на АЗС. Конечно, можно тешить себя надеждами, чтобы бензин стал по 10-15 грн за литр, мол, Вова (президент Владимир Зеленский – ред) скажет бензиновым барыгам, и они снизят цену, так как нефть дешевая", - написал он.

По его словам, если так произойдет, то денег в бюджете станет еще меньше.

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Кроме того, Гончар считает, что не следует паниковать по поводу падения цен на украинское экспортное сырье, хотя оно тоже снизится в цене. Однако в большей степени это будет касаться рынка металлургии и в меньшей степени - аграрных рынков.

"Зерновые рынки, которые становятся для нас номером один для получения валюты, конечно упали бы вслед за нефтью, но эпидемия коронавируса диктует иное поведение - ожидание дефицита продовольствия и создание его запасов, поскольку неизвестно, как долго продлится эпидемия", - отметил эксперт, предположив, что цены на зерновые снизятся, но не так существенно, как на нефть.

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Как сообщалось ранее, нефть марки Brent за выходные зафиксировала падение на 30% - до 34 долл. за баррель, продемонстрировав худшую динамику с 1991 года, когда началась война в Персидском заливе.

Причиной обвала стоимости нефти стало то, что в прошлый четверг Саудовская Аравия и Россия не смогли договориться по поводу продления соглашения ОПЕК+ об ограничении добычи нефти, и Саудовская Аравия начала ценовую войну.

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Бензин, Нефть, Цены на бензин.
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