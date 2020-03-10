Платежки за тепло за февраль: киевляне получат скидки до 26%

Новости Украины:В феврале киевлянам снизили тарифы на отопление и горячую воду.

В феврале скидка за отопление и горячую воду для киевлян составляет 24-26%.

Об этом во время брифинга сообщил директор СП "Энергосбыт" КП "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

"Общая сумма перерасчета, который выполнило наше предприятие при формировании сумм к уплате нашим потребителям, составила почти 420 млн грн. Все это будет отражено в платежных документах, квитанции наши клиенты начнут получать с завтрашнего дня", - сказал Лопатин.

По его словам, благодаря газовой скидке начисления за тепло и горячую воду в феврале уменьшены на 26% - за централизованное отопление и на 24% - за горячую воду.

Он отметил, что в феврале в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составляет 1224,26 грн - вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал. Для домов без счетчиков стоимость отопления 1 м² составляет 24,34 грн/м² (с учетом температурного коэффициента и газовой "скидки") при нормативном тарифе 38,5 грн/м². Стоимость 1 м³ горячей воды также уменьшилась примерно на 23 грн.