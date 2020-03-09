В Киеве из-за прорыва канализации затопило двор: автомобили плавают в воде

Новости Украины:Утром 9 марта в Киеве затопило припаркованные автомобили во дворе по ул. Пулюя. Затопление произошло из-за разрыва водных коммуникаций.

На улице Ивана Пулюя в Киеве затопило двор жилого дома. Там припаркованы десятки автомобилей. Они оказались по колеса в воде.

Об инциденте на улице Ивана Пулюя, что в Соломенском районе столицы, сообщили в фейсбуке "Киева Автомобильного".

"Недоброе утро выдалось на улице Пулюя, 1,"– подписали публикацию.

Затопило двор жилого дома. На фото заметно, что в некоторых местах из-за воды даже не видно колес автомобилей. Пока причины подтопления неизвестны.

Напомним, в центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского 5 ноября произошел прорыв трубы с горячей водой.

Как сообщалось, под Киевом водитель в состоянии алкогольного опьянения нарушил ПДД и врезался в служебную машину патрульных.