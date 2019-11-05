Очередное ЧП в Киеве: центр города залило кипятком, автомобиль провалился под асфальт (Фото и видео)

Новости Украины:В центре Киева прорвало трубу, улицу залило кипятком.

В центре Киева на перекрестке улиц Шота Руставели и Саксаганского во вторник, 5 ноября, снова произошел прорыв трубы с горячей водой.

Об этом сообщается в паблике "Киев Оперативный".

"Вероятно, это (ЧП – ред.) связано с изношенностью труб. Один из автомобилей провалился в яму, образовавшуюся в результате аварии, а улицы буквально затопило кипятком", - сообщается в Telegram-канале Kyiv LIVE.

Улицу в результате ЧП полностью залило кипятком, также образовался провал, в который провалилась легковушка.

Напомним, во вторник утром в Броварах в результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, на дороге в Киев возник большой затор.