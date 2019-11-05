В Броварах произошла смертельная авария: на дороге в Киев возник большой затор

Новости Украины:Во вторник утром в Броварах в результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован.

Во вторник утром в Броварах в результате ДТП один человек погиб, еще один госпитализирован, на дороге в Киев возник большой затор, сообщил портал "dtp.kiev.ua".

"Бровары, 5:30 утра, ул.Киевская… На пустой дороге Пежо вылетает на встречную полосу и бъет Деу Ланос. Погибла женщина. Водитель Пежо в тяжелом состоянии госпитализирован", – говорится в сообщении на странице портала в Фейсбук во вторник утром.

На портале добавили, что прожолжается оформление аварии, вследствие чего возникла большая пробка из Броваров в Киев.

Как сообщает издание AtBrovary, за рулем "Пежо" был гражданин Молдовы, а сама машина зарегистрирована в России, в Московской области. В ДТП погибла женщина 1966 года рождения, которая была за рулем "Ланоса".

Спустя 3 часа после аварии все еще продолжается оформление аварии, вследствие чего возникла большая пробка из Броваров в Киев.

Вчера в Киеве на Окружной дороге столкнулись легковушка и внедорожник, в результате чего погибли люди.

ДТП произошло около 8 часов утра, когда внедорожник выезжал на Окружную дорогу. В этот момент машина на еврономерах вылетела на встречную полосу и врезалась во внедорожник.