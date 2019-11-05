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В Киеве установлен очередной температурный рекорд

В Киеве установлен очередной температурный рекорд
12:41 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В понедельник, 5 ноября, температура воздуха в Киеве поднялась до +14,9 градусов.

В понедельник, 4 ноября, в Киеве был установлен новый температурный рекорд. Об этом сообщает пресс-служба Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Так, 4 ноября после полудня в Киеве столбик термометра поднялся выше +14,9 градусов. Таким образом, был превышен максимум температуры воздуха для этого дня, зафиксированный в 1957 году.

Как сообщалось, погода в Украине во вторник, 5 ноября, будет теплой, однако ее частично будет определять атмосферный фронт. Именно он обусловит периодические дожди – сначала в западных и северных областях, дальше – на Востоке.

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Днем дожди вероятнее всего вдоль полосы Сумы-Полтава-Херсон. Также днем дожди пройдут на Закарпатье.  Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура 13-18°, в Одесской и Николаевской 20-22°.

В Киеве и области во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. В столице температура 15-17°, на Киевщине - 13-18° тепла.

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Киев, Погода, Тепло, Ноябрь, Синоптики, Температурный рекорд.
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