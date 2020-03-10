Дело MH17: суд ушел на двухнедельный перерыв

Новости Украины:В суде по делу трагедии MH17 объявлен перерыв до 23 марта.

Председательствующий в процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв в заседании до 23 марта.

Перерыв был оглашен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова и адвокатов родных жертв поступил ряд просьб.

"Мы прервемся до 10 утра 23 марта", - сказал Стэйнхаус.

В частности, защита попросила время для того, чтобы быть готовой к полноценному участию в процессе, начиная со второй сессии, которая запланирована на 8 июня. Учитывая, что нидерландские адвокаты только в январе заявили о своем участии в судебном процессе, у них было достаточно ограниченное количество времени, чтобы ознакомиться с делом и полноценно представлять интересы своего подзащитного.

Равно как они не смогли ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.

В свою очередь адвокаты родных высказали жалобу на то, что у них не было полноценной возможности принимать участие в первом судебном заседании, в связи с чем они не заявили позицию своих клиентов. Кроме того, они заявили о необходимости получить полный доступ к материалам дела.