Скачать
Вторник, 10.03.2020
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
Инфляция продолжает замедляться: Госстат обнародовал данные за февраль
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
День в ООС: двое украинских военнослужащих погибли, еще девять ранены
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Малиновского не отпускают в сборную Украины
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера
Пожалейте: адвокаты Вайнштейна просят минимальный срок для продюсера

Дело MH17: суд ушел на двухнедельный перерыв

Дело MH17: суд ушел на двухнедельный перерыв
18:33 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В суде по делу трагедии MH17 объявлен перерыв до 23 марта.

Председательствующий в процессе по делу о крушении "Боинга" Малазийских авиалиний, рейс МН17, в небе над Донбассом судья Хэндрик Стэйнхаус (Hendrik Steenhuis) объявил перерыв в заседании до 23 марта.

Перерыв был оглашен после того, как от защиты одного из четырех обвиняемых – Олега Пулатова и адвокатов родных жертв поступил ряд просьб.

"Мы прервемся до 10 утра 23 марта", - сказал Стэйнхаус.

В частности, защита попросила время для того, чтобы быть готовой к полноценному участию в процессе, начиная со второй сессии, которая запланирована на 8 июня. Учитывая, что нидерландские адвокаты только в январе заявили о своем участии в судебном процессе, у них было достаточно ограниченное количество времени, чтобы ознакомиться с делом и полноценно представлять интересы своего подзащитного.

Прокурор: Судьба рейса MH17 стала известной, как пример учебника по дезинформации

Равно как они не смогли ответить на предложение прокурора о возможном свидетельствовании Пулатова в суде.

В свою очередь адвокаты родных высказали жалобу на то, что у них не было полноценной возможности принимать участие в первом судебном заседании, в связи с чем они не заявили позицию своих клиентов. Кроме того, они заявили о необходимости получить полный доступ к материалам дела.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Суд, Нидерланды, Донбасс, МН17.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
04 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
05 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Суд избрал меру пресечения нардепу Софии Федине
Опасный коронавирус: МАУ последовала рекомендациям правительства
МАУ последовала рекомендациям правительства
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Обвал нефтяного рынка: АМКУ обратил внимание на АЗС
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Евровидение 2020: представители России уже нарушили правила конкурса
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь