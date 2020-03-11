МИД обновил рекомендации в связи с увеличением заболеваний от коронавируса в Японии

Новости Украины:В МИД обращают внимание на то, введены отдельные ограничения на въезд в Японию.

Министерство иностранных дел Украины обновило рекомендации для украинцев в связи с увеличение заболеваний от коронавируса в Японии. Об этом говорится в рекомендациях департамента консульской службы МИД Украины от 10 марта.

«В связи с увеличением на территории Японии количества случаев респираторных заболеваний, вызванных коронавирусом COVID-19, Министерство иностранных дел рекомендует гражданам Украины, которые находятся в этой стране, или намерены ее посетить, неукоснительно соблюдать рекомендации по мерам защиты от заражения болезнью, избегать районов, где зафиксированы случаи заболеваний, избегать контактов с больными людьми, не посещать массовые мероприятия, соблюдать личную гигиену и т.д.», - предостерегает МИД.

Так, гражданам, относящимся к наиболее уязвимым категориям (пожилых людей и имеющих хронические заболевания), перед поездкой рекомендуется в обязательном порядке проконсультироваться с медицинскими специалистами.

Также в МИД обращают внимание на то, введены отдельные ограничения на въезд в Японию с территории государств, наиболее пострадавших от болезни, приостановлены или отменены некоторые виды выданных японской стороной на территории этих стран виз, введены карантинные ограничения для определенных видов приезжающих, приостановлена работа части развлекательных заведений и отменены массовые мероприятия.