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11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
07:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В народном календаре 11 марта, — день настоящей, теплой весны.

По приметам на 11 марта судили о том, каким будет лето и урожай. В народном календаре дата получила название Порфирий поздний. Православная церковь 11 марта почитает память святителя Порфирия (346-420), родившегося в г. Солунь. В возрасте 25 лет он приехал в Египет, где подвизался под руководством Макария Великого.

В течение 5 лет он жил в скиту, а потом отправился в Иерусалим вместе с блаженным Иеронимом. Здесь его рукоположили в сан пресвитера, а позже в сан епископа г. Газы.

Святитель Порфирий более 20 лет возводил и украшал храмы, постоянно трудился для утверждения и распространения христианства. В период великой засухи, по молитве святого, Всевышний послал дождь, после которого многие уверовали во Христа. Умер Порфирий 26 февраля 420 года, находясь в весьма преклонном возрасте.

Приметы на 11 марта

Знаменательные события в истории: 11 марта 2020 года

Ранняя весна ничего не стоит, а поздняя - обманет.

Рано затает - долго не растает.

Ветер снег съедает.

Вешний ледок, что чужой избы порог (ненадежен).

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Все по теме:

Традиции, Приметы, Обряды, 11 марта, Порфирий Поздний, День Порфирия.
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