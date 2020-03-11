Скачать
Среда, 11.03.2020
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Итоги дня 10 марта: новые врио министров, Федина в суде и дело MH17
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Суд открыл для Конгресса США доступ к "российскому" расследованию
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
Лейпциг смял Тоттенхэм в Лиге чемпионов (Фото, Видео)
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия
11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня, 11 марта

Смотрите фото (5)
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня, 11 марта
08:28 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в Украине немного похолодает в ближайшие сутки.

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, но несколько снизится дневная температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, ночью 11 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На севере и в центре страны ночью и утром туман.

Карта осадков 11 марта / windy.com

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 11 марта / windy.com

Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:

  • Ужгород – +8…+10, дождь

  • Львов – +9…+11, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

  • Тернополь – +9…+11, небольшой дождь

  • Черновцы – +10…+12, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +10…+12, небольшой дождь

  • Луцк – +10…+12, небольшой дождь

  • Ровно – +9…+11, небольшой дождь

  • Житомир –  +10…+12, небольшой дождь

  • Винница –  +9…+11, небольшой дождь

  • Одесса – +14…+16, переменная облачность

  • Николаев – +14…+16, переменная облачность

  • Херсон – +13…+15, переменная облачность

  • Симферополь – +13…+15, переменная облачность

  • Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность

  • Черкассы – +10…+12, небольшой дождь

  • Чернигов – +10…+12, небольшой дождь

  • Сумы – +10…+12, небольшой дождь

  • Полтава – +10…+12, небольшой дождь

  • Днепр – +11…+13, небольшой дождь

  • Запорожье – +13…+15, переменная облачность

  • Донецк – +10…+12, небольшой дождь

  • Луганск – +11…+13, небольшой дождь

  • Харьков – +10…+12, небольшой дождь

  • Киев – +10…+12, переменная облачность

Погода 11 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 1-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13°. В Карпатах ночью 0-3° мороза, нем 2-4° тепла.

В Киеве ночью без осадков, туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° выше ноля.

Погода 12 марта / meteo.gov.ua

В четверг 12 марта ночью на севере и востоке страны, а также в Приазовье, днем – на западе возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

11 марта - приметы и обряды в День Порфирия

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° выше ноля, днем воздух прогреется до 13-15°.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (5)

Все по теме:

Погода, Укргидрометцентр, Дождь, Холод, Март, Прогноз погоды, 11 марта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
03 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
04 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
05 Зеленский: Мы уже выполнили больше, чем предыдущее правительство, и в МВФ это подтверждают
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь и похолодание: чем &quot;порадует&quot; погода сегодня, 11 марта
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня
Работа может остановиться: &quot;Общественное&quot; обратилось в Кабмин
"Общественное" обратилось в Кабмин
Боевики на Донбассе снова стреляют из-за спин мирных людей
Боевики снова стреляют из-за спин мирных людей
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Когда точно день весеннего равноденствия в 2020 году – дата и время
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь