Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня, 11 марта

Новости Украины:Синоптики рассказали, что в Украине немного похолодает в ближайшие сутки.

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, но несколько снизится дневная температура.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Согласно данным синоптиков, ночью 11 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На севере и в центре страны ночью и утром туман.

Карта осадков 11 марта / windy.com

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.

Карта ветров 11 марта / windy.com

Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:

Ужгород – +8…+10, дождь

Львов – +9…+11, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь

Тернополь – +9…+11, небольшой дождь

Черновцы – +10…+12, небольшой дождь

Хмельницкий – +10…+12, небольшой дождь

Луцк – +10…+12, небольшой дождь

Ровно – +9…+11, небольшой дождь

Житомир – +10…+12, небольшой дождь

Винница – +9…+11, небольшой дождь

Одесса – +14…+16, переменная облачность

Николаев – +14…+16, переменная облачность

Херсон – +13…+15, переменная облачность

Симферополь – +13…+15, переменная облачность

Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность

Черкассы – +10…+12, небольшой дождь

Чернигов – +10…+12, небольшой дождь

Сумы – +10…+12, небольшой дождь

Полтава – +10…+12, небольшой дождь

Днепр – +11…+13, небольшой дождь

Запорожье – +13…+15, переменная облачность

Донецк – +10…+12, небольшой дождь

Луганск – +11…+13, небольшой дождь

Харьков – +10…+12, небольшой дождь

Киев – +10…+12, переменная облачность

Погода 11 марта / meteo.gov.ua

Температура ночью 1-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13°. В Карпатах ночью 0-3° мороза, нем 2-4° тепла.

В Киеве ночью без осадков, туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° выше ноля.

Погода 12 марта / meteo.gov.ua

В четверг 12 марта ночью на севере и востоке страны, а также в Приазовье, днем – на западе возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° выше ноля, днем воздух прогреется до 13-15°.