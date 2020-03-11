Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня, 11 марта

В ближайшие сутки в Украине сохранится теплая погода, но несколько снизится дневная температура.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Согласно данным синоптиков, ночью 11 марта в Украине, кроме юга, ожидается небольшой дождь, в Карпатах и Закарпатье умеренный дождь. На севере и в центре страны ночью и утром туман.
Карта осадков 11 марта / windy.com
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с.
Карта ветров 11 марта / windy.com
Прогноз погоды на среду, 11 марта, в городах Украины:
Ужгород – +8…+10, дождь
Львов – +9…+11, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +9…+11, небольшой дождь
Тернополь – +9…+11, небольшой дождь
Черновцы – +10…+12, небольшой дождь
Хмельницкий – +10…+12, небольшой дождь
Луцк – +10…+12, небольшой дождь
Ровно – +9…+11, небольшой дождь
Житомир – +10…+12, небольшой дождь
Винница – +9…+11, небольшой дождь
Одесса – +14…+16, переменная облачность
Николаев – +14…+16, переменная облачность
Херсон – +13…+15, переменная облачность
Симферополь – +13…+15, переменная облачность
Кропивницкий – +11…+13, переменная облачность
Черкассы – +10…+12, небольшой дождь
Чернигов – +10…+12, небольшой дождь
Сумы – +10…+12, небольшой дождь
Полтава – +10…+12, небольшой дождь
Днепр – +11…+13, небольшой дождь
Запорожье – +13…+15, переменная облачность
Донецк – +10…+12, небольшой дождь
Луганск – +11…+13, небольшой дождь
Харьков – +10…+12, небольшой дождь
Киев – +10…+12, переменная облачность
Погода 11 марта / meteo.gov.ua
Температура ночью 1-7° тепла, днем воздух прогреется до 8-13°. В Карпатах ночью 0-3° мороза, нем 2-4° тепла.
В Киеве ночью без осадков, туман, днем возможен небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 9-11° выше ноля.
Погода 12 марта / meteo.gov.ua
В четверг 12 марта ночью на севере и востоке страны, а также в Приазовье, днем – на западе возможен небольшой дождь, в Карпатах – с мокрым снегом. На остальной территории без осадков.
Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с.
Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°. В Карпатах ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
В Киеве ночью возможен небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 4-6° выше ноля, днем воздух прогреется до 13-15°.