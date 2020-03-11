Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака

Пятница 13 — один из самых опасных дней грядущего марта. Советуем ознакомиться с предостережениями астрологов на этот непростой день. Это поможет вам правильно спланировать дела по Знаку Зодиака.
Это очень нестандартный день, в который лучше не забывать об осторожности и не рисковать почем зря.
Овен
Эта пятница 13 окажется для Овнов опасным днем, в который стоит быть осторожнее во всех сферах жизни:
желательно не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений в делах;
в любви не стоит полагаться на интуицию;
желательно не доверять малознакомым людям.
Телец
Тельцам лучше остерегаться всего, что касается неосторожного обращения с деньгами. Не стоит:
совершать дорогостоящих приобретений;
оформлять кредиты;
давать взаймы даже самым близким людям.
Близнецы
Самые общительные представители Зодиакального круга 13 марта могут почувствовать потерю сил и энергии. В связи с этим им не рекомендуется:
перегружать себя заботами и делами;
встревать в конфликты;
переносить важные дела на потом.
Рак
Эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают Раков о том, что этот день будет для них достаточно непредсказуемым, поэтому:
не стоит копить обиды и нерешенные дела;
не стоит захламлять рабочее место, квартиру;
нежелательно фокусироваться на неприятных мелочах.
Лев
В такие опасные дни важно помнить о том, что все поступки могут обернуться в будущем либо удачей, либо большими проблемами. Астрологи советуют:
не игнорировать просьбы коллег о помощи;
не лгать и не распускать сплетни;
не торопиться с важными решениями во всех сферах.
Дева
Девам в эту пятницу 13 предстоит встретиться с неурядицами в любовной сфере. По этой причине им стоит воспользоваться любовными талисманами и не забывать про важные советы:
нельзя давать волю эмоциям в спорах и конфликтах с близкими;
не следует проявлять ревность и ограничивать свободу второй половинки;
желательно не делиться совместными планами с окружающими: вас могут сглазить.
Весы
У Весов 13 марта ожидается вполне рядовой день, но все же опасности могут их подстерегать в некоторых простых ситуациях:
желательно быть осторожнее с деньгами — есть шанс встретить мошенников;
не стоит браться за несколько дел одновременно, так как запас сил ограничен;
даже небольшой конфликт может сильно осложнить отношения.
Скорпион
Пятница 13 повлияет на Скорпионов не сильно, однако астрологи все равно говорят о некоторых предостережениях в этот день:
желательно поменьше общаться с токсичными людьми;
лучше не давать коллегам и близким пустых обещаний;
не стоит усугублять мелкие конфликты, пытаясь выходить из них безоговорочными победителями.
Стрелец
В эту пятницу Стрельцам необходимо помнить о неурядицах, которые могут настигнуть их в любви. В связи с этим желательно:
не ставить работу выше отношений;
прислушиваться к тому, что говорит близкий человек;
не повышать голос в острые моменты.
Козерог
Пятница 13 для Козерогов всегда является очень опасным днем, потому что всё вечно идет наперекосяк. В связи с этим стоит опасаться:
срывов планов в работе и в любви: важно иметь под рукой план «Б»;
переутомления и полной загрузки, особенно в первой половине дня;
рисков и необдуманных поступков.
Водолей
У Водолеев в такие дни происходят резкие перемены в настроении. Они становятся более нервными. Из-за этого астрологи рекомендуют им:
соблюдать баланс между работой и отдыхом;
тщательнее заботиться о здоровье;
воздержаться от рисков и авантюр.
Рыбы
Рыбам предстоит 13 марта пережить весьма напряженный день, в который астрологи настоятельно советуют:
больше отдыхать и меньше подвергать себя опасности;
если дела пойдут в гору, оставаться собранными и внимательными;
отложить на потом покупки, принятие важных решений, связанных с работой и деньгами.
Узнайте подробнее обо всех благоприятных и неблагоприятных днях 2020 года. Простые и дельные советы экспертов помогут вам оставаться на плаву в опасные дни. Также полезными будут и рекомендации относительно дней силы, в которые успех может постучаться в вашу дверь неожиданно.