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Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака

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Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
12:06 Сегодня Телеграф Фото: pinterest.com

Новости Украины:Какой бы опасной и непредсказуемой ни была пятница 13, советы экспертов всегда помогут вам отвести беду и избежать неприятностей.

Пятница 13 — один из самых опасных дней грядущего марта. Советуем ознакомиться с предостережениями астрологов на этот непростой день. Это поможет вам правильно спланировать дела по Знаку Зодиака.

Это очень нестандартный день, в который лучше не забывать об осторожности и не рисковать почем зря.

Овен

Эта пятница 13 окажется для Овнов опасным днем, в который стоит быть осторожнее во всех сферах жизни:

  • желательно не делать поспешных выводов и не принимать необдуманных решений в делах;

  • в любви не стоит полагаться на интуицию;

  • желательно не доверять малознакомым людям.

Телец

Тельцам лучше остерегаться всего, что касается неосторожного обращения с деньгами. Не стоит:

  • совершать дорогостоящих приобретений;

  • оформлять кредиты;

  • давать взаймы даже самым близким людям.

Близнецы

Самые общительные представители Зодиакального круга 13 марта могут почувствовать потерю сил и энергии. В связи с этим им не рекомендуется:

  • перегружать себя заботами и делами;

  • встревать в конфликты;

  • переносить важные дела на потом.

Рак

Эксперты сайта dailyhoro.ru предупреждают Раков о том, что этот день будет для них достаточно непредсказуемым, поэтому:

  • не стоит копить обиды и нерешенные дела;

  • не стоит захламлять рабочее место, квартиру;

  • нежелательно фокусироваться на неприятных мелочах.

Лев

В такие опасные дни важно помнить о том, что все поступки могут обернуться в будущем либо удачей, либо большими проблемами. Астрологи советуют:

  • не игнорировать просьбы коллег о помощи;

  • не лгать и не распускать сплетни;

  • не торопиться с важными решениями во всех сферах.

Дева

Девам в эту пятницу 13 предстоит встретиться с неурядицами в любовной сфере. По этой причине им стоит воспользоваться любовными талисманами и не забывать про важные советы:

  • нельзя давать волю эмоциям в спорах и конфликтах с близкими;

  • не следует проявлять ревность и ограничивать свободу второй половинки;

  • желательно не делиться совместными планами с окружающими: вас могут сглазить.

Весы

У Весов 13 марта ожидается вполне рядовой день, но все же опасности могут их подстерегать в некоторых простых ситуациях:

  • желательно быть осторожнее с деньгами — есть шанс встретить мошенников;

  • не стоит браться за несколько дел одновременно, так как запас сил ограничен;

  • даже небольшой конфликт может сильно осложнить отношения.

Скорпион

Пятница 13 повлияет на Скорпионов не сильно, однако астрологи все равно говорят о некоторых предостережениях в этот день:

  • желательно поменьше общаться с токсичными людьми;

  • лучше не давать коллегам и близким пустых обещаний;

  • не стоит усугублять мелкие конфликты, пытаясь выходить из них безоговорочными победителями.

Стрелец

В эту пятницу Стрельцам необходимо помнить о неурядицах, которые могут настигнуть их в любви. В связи с этим желательно:

  • не ставить работу выше отношений;

  • прислушиваться к тому, что говорит близкий человек;

  • не повышать голос в острые моменты.

Козерог

Пятница 13 для Козерогов всегда является очень опасным днем, потому что всё вечно идет наперекосяк. В связи с этим стоит опасаться:

  • срывов планов в работе и в любви: важно иметь под рукой план «Б»;

  • переутомления и полной загрузки, особенно в первой половине дня;

  • рисков и необдуманных поступков.

Водолей

У Водолеев в такие дни происходят резкие перемены в настроении. Они становятся более нервными. Из-за этого астрологи рекомендуют им:

  • соблюдать баланс между работой и отдыхом;

  • тщательнее заботиться о здоровье;

  • воздержаться от рисков и авантюр.

Рыбы

Рыбам предстоит 13 марта пережить весьма напряженный день, в который астрологи настоятельно советуют:

  • больше отдыхать и меньше подвергать себя опасности;

  • если дела пойдут в гору, оставаться собранными и внимательными;

  • отложить на потом покупки, принятие важных решений, связанных с работой и деньгами.

Узнайте подробнее обо всех благоприятных и неблагоприятных днях 2020 года. Простые и дельные советы экспертов помогут вам оставаться на плаву в опасные дни. Также полезными будут и рекомендации относительно дней силы, в которые успех может постучаться в вашу дверь неожиданно.

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История, Знаки Зодиака, Традиции, Приметы, Астрология, Пятница 13, 13 марта, Зодиаки, Пятница 13 в марте.
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