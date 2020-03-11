В МОЗ исследуют 5 новых образцов на коронавирус

Новости Украины:Ляшко рассказал, что пока в Украине новых случаев коронавируса нет.

Новых случаев заражения коронавирусом Covid-19 в Украине нет, зато в лаборатории Минздрава будут исследовать 5 новых образцов, отобранных у людей с подозрением на инфицирование.

Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Мы имеем в Украине на сегодня один случай болезни, зарегистрированный на прошлой неделе в Черновицкой области. Вчера в вирусологической лаборатории находилось на исследовании 4 образца. У нас вчера были результаты этих исследований, все они отрицательные, ни одного подтвержденного нового случая коронавирусной инфекции по состоянию на этот час в Украине не зафиксировано", - сказал Ляшко.

Он также сообщил, что 10 марта получено 5 сообщений о новых подозрениях на Covid-19. "Два образца уже поступили в вирусологическую лабораторию, проводятся исследования, три мы получим сегодня, также будет проводиться исследование. О результатах сообщим завтра", - отметил главный санврач.

В целом, по его словам, в Украине было проверено 43 образца с подозрением на Covid-19, подтвержден лишь 1 случай - в Черновицкой области, о котором сообщалось ранее. Все 43 человека, образцы которых проверялись, на время проверки были изолированы, за контактными лицами было установлено медико-санитарное наблюдение, сообщил Ляшко.

Как сообщалось, по данным карты глобального распространения коронавируса, созданной Исследовательским центром системных наук и инженерии Университета Джонса Хопкинса, в настоящее время в мире зафиксировано 119 476 случаев заражения вирусом, 65 900 человек выздоровели, 4291 человек скончался.