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Коронавирус: в Украине закроют пункты пропуска, но в ГПСУ не знают какие именно

Коронавирус: в Украине закроют пункты пропуска, но в ГПСУ не знают какие именно
00:44 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В Госпогранслужбе не знают, какие именно пункты пропуска будут закрыты из-за коронавируса.

Государственная пограничная служба не знает, какие именно пограничные пункты Кабмин планирует закрыть в рамках мероприятий для недопущения распространения коронавируса.

Как сообщает hromadske, об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко.

"Это будет утверждено решением правительства, поэтому сейчас все это нарабатывается - все те шаги, которые были озвучены. Когда этобудет, я думаю всем станет известно, и Государственная пограничная служба, в том числе обязательно об этом сообщит", - сказал он.

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Напомним, с 12 марта из 219 пунктов пропуска на границе будут работать только 49. Об этом в среду заявил премьер-министр Денис Шмигаль. Остальные закроют для пропуска граждан и транспорта для недопущения распространения коронавируса.

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ГПСУ, Коронавирус, Андрей Демченко.
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