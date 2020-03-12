"Украина своих не бросает": захваченный пиратами украинский моряк вернулся домой

Новости Украины:Захваченного в феврале украинского моряка освободили из плена пиратов.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил об освобождении членов экипажа судна Alpine Penelope, включительно с украинским моряком, захваченных пиратами у берегов Нигерии.

Об этом он написал в Twitter.

"Украина своих не бросает... После переговоров экипаж освободили. Наш Дмитрий Голяненко уже в Украине с семьей. Поздравляю с возвращением", — рассказал Кулеба.

Перепрошую, уточнення: «Alpine Penelope». Шкода, що в Твіттері не можна редагувати повідомлення — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 11, 2020

Возвращение членов экипажа стало возможным благодаря действиям компании-судовладельца и дипломатов посольства Украины в Греции.

Напомним: 20 февраля у берегов Нигерии пираты атаковали танкер Alpine Penelope, следовавший из Нидерландов в Лагос. В результате в плен были захвачены 10 членов экипажа судна, среди которых один гражданин Украины.