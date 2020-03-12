В Украину идет похолодание с дождями и морозами

Новости Украины:В Украине ближайшие сутки ожидаются небольшие дожди, в западных областях – сильный ветер.

В ближайшие сутки, 12 марта, погоду в Украине будет определять воздушная масса атлантического происхождения, перемещающаяся с Западной Европы.

Как сообщает Укргидрометцентр, ночью в юго-восточной части, Полтавской, Харьковской и большинстве северных областей, днем на крайнем западе страны небольшой дождь, на остальной территории без осадков.

Ветер западный и юго-западный, 7-12 м/с, ночью в восточных, днем в западных и Винницкой областях порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат 25-30 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, днем 11-16°, на Закарпатье, Прикарпатье и Одесской области до 19 °. В Карпатах - небольшой дождь, температура ночью и днем 0-5° тепла.

В Киеве - ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 12-14°.

Прогноз погоды на 12 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на четверг, 12 марта, в городах Украины:

Ужгород – +15...+17

Львов – +15...+17

Ивано-Франковск – +16...+18

Тернополь – +14...+16

Черновцы – +15...+17

Хмельницкий – +14...+16

Луцк – +14...+16

Ровно – +14...+16

Житомир – +13...+15

Винница – +13...+15

Одесса – +14...+16

Николаев – +15...+17

Херсон – +15...+17

Симферополь – +14...+16

Кропивницкий – +14...+16

Черкассы – +13...+15

Чернигов – +13...+15

Суммы – +12...+14

Полтава – +12...+14

Днепр – +14...+16

Запорожье – +14...+16

Донецк – +12...+14

Луганск – +12...+14

Харьков – +12...+14

Киев – +12...+14

В пятницу, 13 марта, ночью в западных и северных областях, днем в Украине, кроме большинства районов юга и юго-востока, небольшие дожди, в Карпатском регионе, центральных и Харьковской областях днем умеренные дожди.

Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, порывистый. Температура ночью 4-9° тепла, днем в западных, северных, Винницкой, Черкасской и Полтавской областях 8-13°, на остальной территории 13-19°, в Одесской и Николаевской областях местами 20-22°.

В Киеве - небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-8° тепла, днем 10-12°.

Прогноз погоды на 13 марта, фото: meteo.gov.ua

14 марта в западных, северных и Винницкой областях небольшие дожди, местами с мокрым снегом, снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8° тепла; на остальной территории небольшие дожди (ночью в центральных и восточных областях умеренные), температура ночью 3-8° тепла, днем снизится до 7-12°, на юге и юго-востоке до 10-15° тепла.

Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

На Киевщине 14 марта ночью без существенных осадков, днем небольшие дожди, местами с мокрым снегом; снижение температуры ночью до 0-5° тепла, днем до 3-8° тепла. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, порывистый.

Прогноз погоды на 14 марта, фото: meteo.gov.ua

В Украине 15-16 марта ожидается температура ночью 1-7° мороза, 15 марта на юге страны около 0°, днем 15 марта 1-7° тепла, 16 марта 5-11°.

В столичном регионе на 15-16 марта без осадков. Температура ночью 1-6° мороза; днем 15 марта 1-6° тепла, 16 марта 5-10°.

Прогноз погоды на 15 марта, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 16 марта, фото: meteo.gov.ua

Напомним, 3 марта температура воздуха в Киеве после полудня поднялась до + 14,8 градусов по Цельсию, таким образом предыдущий рекорд превышен на полтора градуса.

2019 год вошел стал самым теплым за всю историю наблюдений в Украине. Среднегодовая температура прошлого года в Киеве составила +10,6°С, что на 2,9°С превысило климатическую норму.