У кого сегодня день ангела: значение имени и самые лучшие поздравления

Новости Украины:Имя Марина происходит от латинского слова "маринус", означающего "морская".

Употребляется как эпитет Венеры (Venus Marina). Марина – это женская форма старинного редкого имени Марин. Значение имени Марина полностью соответствует значению имени Пелагея, имеющему древнегреческое происхождение.

Существует форма имени Марина, ставшая самостоятельным именем. Это имя Мариника. Уменьшительно-ласкательные обращения Мара, Маша и Рина также являются самостоятельными именами.

Марина очень восприимчива в разговоре, нетерпелива и импульсивна в делах. Во многом ей руководит ее повышенная возбудимость. В Марине сочетаются лед и пламень. Марина склонна к сильным разочарованиям и приступам отчаяния.

Себя Марина ставит очень высоко. Она, и правда, обладает шармом и магнетизмом, что позволяет ей легко манипулировать людьми. В общении это девушка ведет себя раскованно и смело, не забывая о чувстве собственного достоинства. Ей очень важно, чтоб ее особе оказывали должное внимание. При этом она всегда чувствует себя несколько одинокой.

Судьба балует Марину. С детства она в центре внимания. В школе у нее масса поклонников, друзей и ухажеров. Во всех ситуациях Марина либо остается незаметной, либо обращает на себя внимание всех и каждого. Девушка с этим именем высоко ценит свою личную свободу и не терпит ограничений.

Марина щедро одарена воображением. Иногда она производит впечатление вечного ребенка, нуждающегося в охране. Сталкиваясь с жизненными трудностями, Марина замыкается в себе. Она может не сдержать своих обещаний или спасовать перед опасностью. Но в решающие моменты девушка все-таки подчиняет эмоции рассудку и начинает действовать обдуманно и расчетливо. Иногда на Марину нападает чувство одиночества и тоски, которое она не только не гонит, но и словно растит в себе.

Марина не видит своей жизни без сердечных переживаний и страданий. Она старается скрыть свои достоинства от постороннего взгляда, остается приветливой, но далекой от собеседника. Очень легко расстроить Марину, она с готовностью поддается меланхолии.

Интуиция у Марины развита очень сильно и помогает девушке находить новые источники интереса к жизни. Часто девушка с этим именем обитает в собственном мире предчувствий и знаков.

Марина всегда находится в кругу поклонников. Она часто влюбляется, выбирая красивых и состоятельных мужчин. Подобно многим девушкам, Марина с нетерпением ждет своего единственного. Брак для нее символ спокойной и обеспеченной жизни. Муж должен уделять много внимания Марине, иначе отношения начнут разрушаться. Со своей стороны Марина никогда не сможет простить мужу измены.

Ради комплиментов и восхищения Марина способна создавать настоящие чудеса. Если девушка ждет гостей, то можно не сомневаться, что она постарается удивить и поразить их необычными кулинарными кушаньями. Марина больше старается проявить себя как мать и жена, чем как работник. Она может интересоваться медициной или воспитанием. Однако успехи в делах ее не очень волнуют. Только при случае Марина может придать своей затее широкий размах.

Поздравления

Будь веселой, позитивной,

Кайф от жизни получай,

Поздравления, Марина,

В чудный праздник принимай.

Никогда не огорчайся

И, смеясь, иди вперед,

Будет в жизни много счастья,

Во всех планах повезет!

Марина, в имени твоем

Шум моря, ласковый прибой.

И в этот день мы говорим:

"Нам очень повезло с тобой!"

Пусть жизнь тебе вернет сполна

Всю доброту твою и свет.

Накроет счастья пусть волна,

Оберегая от всех бед.

Пускай же яркая звезда

Счастливой наградит судьбой.

И в день рожденья, и всегда

Пусть будут близкие с тобой!

Желаю тебе, дорогая Маришка,

Огромного счастья и радужных дней,

Пускай удаются любые делишки,

Мечты все исполнятся пусть поскорей!

Здоровья желаю, любви безграничной,

Добра, море света, а также достатка!

Пускай будет все в твоей жизни отлично,

Как мед из цветов, чтоб она была сладкой!

Для Марины поздравленья

Я в букеты соберу.

И сегодня, в этот праздник,

Все тебе их подарю.

Ты, как солнышко из сказки,

Согреваешь всех теплом,

Даришь нам любовь и ласку,

Щедро делишься добром.

Пусть в сто крат тебе вернутся

Твои щедрые дары,

За твое большое сердце

Мы тебя боготворим.

Для тебя прошу у неба,

Чтоб сбывались все мечты,

Счастья для моей Марины,

Доброй, ласковой судьбы.

Солнце для тебя сияет,

Судьба щедро помогает.

И на это есть причина:

С праздником тебя, Марина!

Будь во всём по жизни первой,

А счастливой будь — безмерно.

И здоровой, сильной очень.

Чтоб сбывалось всё, что хочешь!

Пусть везет в любви и дружбе,

Пусть веселье в жизни кружит,

Поднимает настроение,

Привлекает пусть везение.

Марина, я тебе желаю

Тепла, любви и доброты.

Тебя сегодня поздравляю,

Счастливою пусть будешь ты.

Желаю я тебе здоровья,

Желаю жить всегда с любовью.

Мечты исполнятся пускай,

И на земле пусть будет рай.

Прими, Марина, поздравленье!

Сегодня сбудется пускай заветная мечта,

Пусть освещает душу вдохновенье,

Цветет твоя пусть красота.

Проблем пускай вообще не будет,

Пусть удаются начинания легко.

Пусть будет каждый день, как чудо,

Где правят счастье, радость, волшебство.