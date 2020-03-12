Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта

Новости Украины:Мы составили подборку праздников, которые отмечают 13 марта.

Василий капельник, Василий теплый

13 марта Васильев день аккурат на астрономический рубеж зимы и лета приходится. Под теплыми лучами мартовского солнца тает, "подгорает" снег на крышах, вот и заладила капель.

Когда-то об этом так говорили: "Придет батюшка Василий Капельник - и зима заплачет", "Посмотри в Васильев день на капельники (сосульки), и капель пойдет". Считалось, что если на Василия Капельника много толстых сосулек с крыш свешивается - к урожаю зерновых, а длинные сосульки - долгий лен сулили. А "если на Василия дождь - быть мокрому лету".

Впрочем, до лета еще нужно было дожить, и до тепла настоящего тоже. А пока "топи печь - чтоб весна была теплая", "На Василия за дровами не съездишь - на печке замерзнешь".

В народе говорили, что появилась капель, и это значит, что Зима плачет. В это время начинали запасаться сосновыми почками, которые использовались в лечебных целях. Девушки 13 марта распевали веснянки и занимались выпечкой калачей. Считалось, что в этот день нужно обязательно съесть калач натощак – это к счастью.

Весна в это время чувствовалась все больше и больше. В частности, значительно увеличивалась продолжительность светового дня. Появлялись капели, и именно поэтому, 13 марта называли днем святого Василия, Василия-капельника. Анализировали природные явления и старались предсказать погоду на следующие месяцы и дни.

День памяти преподобного Иоанна Кассиана Римлянина

Духовной родиной святого Иоанна Кассиана Римлянина всегда был православный Восток, хотя по месту рождения и языку, на котором писал, преподобный принадлежал Западу. Иоанн принял иночество в Вифлеемской обители, расположенной недалеко от того места, где родился Спаситель.

После двухлетнего пребывания в обители в 390 году преподобный с духовным братом Германом в течение семи лет путешествовал по Фиваиде и Скитской пустыне, черпая знания и духовный опыт у многочисленных подвижников.

Вернувшись в 397 году на короткое время в Вифлеем, духовные братья три года подвизались в полном уединении, а затем отправились в Константинополь, где слушали святого Иоанна Златоуста. В Константинополе преподобный Кассиан принял сан дьякона. В 405 году константинопольский клир направил преподобного в Рим к папе Иннокентию I во главе посольства — искать защиты безвинно страдающему святителю.

В сан пресвитера преподобный Кассиан был посвящен у себя на родине. В Марселе он впервые в Галлии устроил два общежительных монастыря — мужской и женский, по уставу восточных обителей. По просьбе епископа Аптского Кастора преподобный Кассиан в 417—419 годах написал 12 книг "О постановлениях киновий" палестинских и египетских и 10 бесед с пустынными отцами, чтобы дать соотечественникам образцы общежительных монастырей и познакомить их с духом подвижничества православного Востока.

Всемирный день сна

Впервые Всемирный день сна (World Sleep Day) прошёл 14 марта 2008 года по инициативе Международного комитета дня сна (англ. World Sleep Day Committee) Международной ассоциации медицины сна (англ. World Association of Sleep Medicine, WASM) и с тех пор проводится ежегодно, в пятницу перед днем весеннего равноденствия. Каждый год мероприятия в рамках дня посвящены определенной теме.

Сон — особая форма существования организма, не менее сложная, чем дневное бодрствование. Во время правильно протекающего сна организм восстанавливает силы, потраченные на дневную активность, "приводит себя в порядок". Именно поэтому здоровый человек просыпается с ощущением свежести и прилива сил.

Во Всемирный день сна активизируется социальная реклама, устраиваются конференции и симпозиумы, посвященные повышению осведомленности о важности сна, проблемам сна и влиянию расстройств, связанных с его нарушением, на здоровье человека и общество в целом.

Национальный день тайского слона

Взгляните на карту Таиланда. Не правда ли, очертания страны напоминают голову слона с хоботом? Тайцам кажется именно так: голова воображаемого слона покоится в центральной части, уши повернуты на север и восток, а хобот простирается далеко на юг.

Не удивительно, что в Таиланде есть и праздник, посвящённый этим мощным, но, тем не менее, очень нежным животным, — Национальный день тайского слона (National Thai Elephant Day). Он отмечается ежегодно 13 марта, начиная с 1998 года.

Дата для праздника выбрана в связи с тем, что 13 марта 1963 года Королевский лесной департамент Таиланда провозгласил белого слона национальным животным государства.

Таиланд и слоны неразрывны: на протяжении многовековой истории Таиланда слоны были символом божества не только у простых людей, но также и у королевских династий. Слоны неоднократно использовались в качестве "тяжелой артиллерии" в войнах, слоны были незаменимы на полях в периоды посевов и уборки урожая. Поэтому неудивительно, что тайцы относятся к слонам с крайне высоким уважением и даже благоговением.

Наиболее ценным и священным считается белый слон — как только подобный редкий экземпляр бывает обнаружен, он сразу же становится собственностью правящей монархии.

Праздник же проходит на специально оборудованной площадке примерно в 80 километрах севернее Бангкока, вход на праздник совершенно свободный. Это сделано для того, чтобы как можно больше посетителей пришли посмотреть и выразить свое почтение этим самым благородным созданиям природы.

На празднике можно увидеть слонов практически любого возраста: от шустрых двухмесячных младенцев до степенных старцев. Все слоны наряжены в разноцветные попоны, украшения есть на голове, бивнях и даже на ногах.

Все виновники торжества с нетерпением ждут одного из главных событий празднования — поглощения фруктов. Слоновьи лакомства заготовлены в невероятных, просто "слоновьих", количествах — есть буфет из свежих фруктов и овощей, но также неизменной популярностью пользуются большие кубы льда, в которых заморожены целые ананасы, половины арбузов, початки кукурузы, не говоря уже о яблоках, грушах и персиках.