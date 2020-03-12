Восстановление системы санэпидслужбы: Глава Минздрава заявил о приоритетах на ближайшее время

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает одним из ключевых приоритетов руководства Минздрава восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы.
Об этом сообщает пресс-служба министерства.
"На протяжении многих лет система эпидемической защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия коронавирусной болезни COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов нового руководства Министерства я считаю восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы - чтобы защитить украинцев от инфекционных болезней", - подчеркнул Емец во время встречи с представителями ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка.
По словам главы ведомства, главным ответственным за эпидемическую защиту в Украине будет заместитель министра - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.