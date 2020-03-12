Восстановление системы санэпидслужбы: Глава Минздрава заявил о приоритетах на ближайшее время

Новости Украины:В Украине Министр здравоохранения Илья Емец считает, что одним из ключевых приоритетов Минздрава является восстановление системы санэпидслужбы.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец считает одним из ключевых приоритетов руководства Минздрава восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы.

Об этом сообщает пресс-служба министерства.

"На протяжении многих лет система эпидемической защиты Украины постепенно разрушалась. Сейчас, особенно на фоне противодействия коронавирусной болезни COVID-19, мы понимаем, что ситуацию нужно менять. Именно поэтому одним из ключевых приоритетов нового руководства Министерства я считаю восстановление разрушенной системы санитарной эпидемиологической службы - чтобы защитить украинцев от инфекционных болезней", - подчеркнул Емец во время встречи с представителями ВОЗ, Центра по контролю и профилактике заболеваний в США, агентства USAID, а также Всемирного банка.

По словам главы ведомства, главным ответственным за эпидемическую защиту в Украине будет заместитель министра - главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.