В Словаки в ДТП погибли двое украинцев

Новости Украины:МИД Украины подтвердило гибель двух украинцев в ДТП в Словаки.

Двое украинцев погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Словакии, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В ночь на 11 марта в результате ДТП при участии двух автобусов погибли два гражданина Украины. Четверо граждан получили ранения, они сейчас находятся в больнице, угрозы жизни для этих граждан нет на данный момент. Наше посольство поддерживает контакт с родственниками погибших, занимается всем необходимым для репатриации тел", - сказал Погорельцев журналистам в Киеве в четверг.

Он отметил, что родственникам погибших и раненым будет предоставлена вся необходимая помощь.

"Ситуация на контроле, гражданам будет предоставлена необходимая помощь - тем , кто находится в больнице. Родственникам погибших также будет предоставлена вся необходимая помощь", - сказал директор департамента консульской службы.

По словам Погорельцева, граждане, которые чувствуют себя нормально, будут иметь возможность продолжить свое путешествие.