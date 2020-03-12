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В Словаки в ДТП погибли двое украинцев

В Словаки в ДТП погибли двое украинцев
13:28 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: mukachevo.net

Новости Украины:МИД Украины подтвердило гибель двух украинцев в ДТП в Словаки.

Двое украинцев погибли в дорожно-транспортном происшествии на территории Словакии, сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев.

"В ночь на 11 марта в результате ДТП при участии двух автобусов погибли два гражданина Украины. Четверо граждан получили ранения, они сейчас находятся в больнице, угрозы жизни для этих граждан нет на данный момент. Наше посольство поддерживает контакт с родственниками погибших, занимается всем необходимым для репатриации тел", - сказал Погорельцев журналистам в Киеве в четверг.

Он отметил, что родственникам погибших и раненым будет предоставлена вся необходимая помощь.

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"Ситуация на контроле, гражданам будет предоставлена необходимая помощь - тем , кто находится в больнице. Родственникам погибших также будет предоставлена вся необходимая помощь", - сказал директор департамента консульской службы.

По словам Погорельцева, граждане, которые чувствуют себя нормально, будут иметь возможность продолжить свое путешествие.

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ДТП, Авария, МИД, Словакия.
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