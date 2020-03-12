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Минздрав планирует закупить еще 20 тыс тестов на коронавирус

Минздрав планирует закупить еще 20 тыс тестов на коронавирус
13:43 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Минздраве Украины планируют закупить еще 20 000 упаковок быстрых тест-систем для выявления коронавируса.

Министерство здравоохранения Украины дорабатывает с Министерством финансов Украины дополнительное выделение средств для лабораторных центров Минздрава по регионам. Так, будет приобретено около 20 000 упаковок быстрых тестов.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко во время брифинга. 

"Мы дорабатываем с Министерством финансов дополнительном выделении средств для лабораторных центров Минздраве. Там будет приобретено около 20 тысяч упаковок быстрых тестов, которые позволят протестировать 100 тысяч человек, и около 600 упаковок дополнительных тест-систем для тестирования в вирусологических лабораториях", - сказал Ляшко.

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По его словам, Минздрав дополнительно работает с другими организациями для того, чтобы увеличить количество точек тестирования на коронавирусную инфекцию, чтобы не было никаких проблем и ограничений в тех, кто нуждается в тестировании.

"Сегодня мы осуществляем доставку... и вчера пошли некоторые тест-системы и сегодня доходят до региональных вирусологических лабораторий Министерства здравоохранения. Теперь тестирование можно будет делать не только в Киеве, а еще дополнительно в девяти вирусологических лабораториях, в частности в Житомире, Тернополе, Днепре, Виннице, Киевской области, Ровно, Львове и Запорожье", - рассказал Ляшко.

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