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Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине

Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: pixabay.com

Новости Бизнеса:Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что Министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.

Министерство здравоохранения не намерено останавливать медицинскую реформу, сообщила пресс-служба ведомства со ссылкой на главу ведомства Илью Емца.

"Реформа системы здравоохранения Украины не останавливается, она продолжается. Наша задача - провести такие изменения, от которых выигрывают все украинцы: как пациенты, так и врачи",- сказал он.

Согласно сообщению, подготовка к внедрению второго этапа реформы уже проводится в министерстве, а новые изменения в системе здравоохранения будут основываться на передовом международном опыте и включать интересы врачей и пациентов.

Новое правительство планирует продолжать реформу системы здравоохранения, сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в ходе "часа вопросов к правительству" в Верховной Раде в пятницу.

Медстраховка: когда в Украине запустят страховую медицину

13 марта комитет Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рассмотрит вопрос об отмене второго этапа медицинской реформы.

По словам президента Владимира Зеленского, в Украине много кто не готов ко второму этапу медицинской реформы, которая должна стартовать с 1 апреля текущего года. Он подчеркнул, что "люди боятся закрытия больниц".

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Минздрав, Илья Емец, Больницы, Медреформа.
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