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Криклий: В Украине нет ограничений на железнодорожное сообщение

Криклий: В Украине нет ограничений на железнодорожное сообщение
13:51 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Министр инфраструктуры заявил, что в Украине на железнодорожные сообщения нет никаких ограничений.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявляет, что в Украине нет никаких ограничений относительно железнодорожного сообщения.

Об этом он сообщил на брифинге по итогам заседания оперативного штаба МИД для реагирования на распространение коронавируса COVID-19 в мире.

"Что касается железнодорожных перевозок - никаких ограничений, так же как мы вчера говорили и относительно общественного транспорта у нас ограничения отсутствуют", - сказал Криклий.

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Он уточнил, что дополнительное внимание будет уделяться транспортным средствам, которые перемещаются из стран, где уже есть подтверждение заражения людей коронавирусом.

Кроме того, говоря об автобусных и автомобильных перевозках, Криклий отметил, в Украине из 219 пунктов пересечения границы будет работать 49. "Здесь уже наблюдается определенное ограничение", - добавил министр инфраструктуры.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров принял решение вести карантин из-за распространения в мире эпидемии коронавируса. Карантин вводится с 12 марта сроком на три недели до 3 апреля. На этот период в Украине закрываются учебные заведения, а также вводится запрет на проведение массовых мероприятий из более 200 участников. 

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Также Украина приостановила авиасообщение с Италией в связи с усилением мер безопасности из-за распространения коронавируса.

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Украина, Транспорт, Железная дорога, Поезда, Передвижение.
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