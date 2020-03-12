Коронавирус и падение на рынках: В Службе занятости назвали главные угрозы для рынка труда

Новости Украины:В Украине из-за вспышки коронавируса и падения на мировых рынках появилась угроза для Госслужбы занятости.

Падение на мировых рынках и ситуация с распространением коронавируса в мире угрожают рынку труда в Украине. Такое заявление сделали в Государственной службе занятости.

"Ситуация в Украине является сложной. Рост курса доллара усложняет обслуживание государственного долга Украины, что грозит экономическими проблемами и может привести к ухудшению состояния рынка труда", - отметили в службе занятости, напомнив, что 9 марта мировые фондовые рынки продемонстрировали рекордное падение, начиная с 2008 года, основными причинами чего является снижение цен на нефть и распространение коронавируса.

Как отмечается, данные указывают, что экономическая ситуация в Украине ухудшилась еще до так называемого "черного понедельника". ВВП в январе 2020 года сократился на 0,5%, при этом с начала текущего года почти все виды экономической деятельности (кроме строительства и внутренней торговли), демонстрировали сокращение производства.

"Еще с 2019 года возрастают объемы высвобождения работников: во втором полугодии работодатели сообщили государственную службу занятости о запланированном массовом высвобождении 126 тыс. работников, что на треть больше, чем во втором полугодии 2018-го", - отметили в службе.

Как указано, из общего количества предупреждений о массовом высвобождении большую часть составляли работники государственного управления и социального страхования, более 20% - работники здравоохранения.

В течение января-февраля 2020 года работодатели предупредили о запланированном массовом высвобождении 67 тыс. работников, что в 2,6 раза (или на 42 тыс. человек) больше, чем в январе-феврале прошлого года, что свидетельствует о сохранении этой негативной тенденции.

По данным Пенсионного фонда, в январе 2020 года, по сравнению с соответствующим месяцем 2019 года, количество застрахованных лиц, уплачивающих единый взнос, сократилось на 178 тыс. до 10,3 млн человек.

При этом в январе-феврале 2020 года услуги государственной службы занятости получали 1,2 млн человек, что на 8% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года, из них 471,1 тыс. человек имели статус безработного.

"Государственная служба занятости готова приложить усилия к минимизации негативных последствий для рынка труда. Каждый, кто обратится в службу занятости, получит нашу всестороннюю поддержку. Это касается как соискателей, так и работодателей", - отметила при этом директор Государственного центра занятости Ольга Макогон.