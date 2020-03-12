Прожиточный минимум: Минсоцполитики введет новые правила

Новости Украины:В Украине хотят изменить правила определения прожиточного минимума.

Министерство социальной политики совместно с народными депутатами Украины в ближайшее время разработает новые подходы к формированию прожиточного минимума.

Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная на заседании Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, информирует пресс-служба ведомства.

"Мы принципиально за необходимость пересмотра подходов к формированию прожиточного минимума", - сказала Лазебная.

По ее словам, прожиточный минимум - это наиболее значимый показатель в социальной политике, поскольку на его основе определяется более 150 различных выплат, помощи, штрафов.

Таким образом, отметила Лазебная, увеличение прожиточного минимума приводит к автоматическому пересчету этих выплат и необходимости изыскания дополнительных расходов бюджетов.

Как отмечается, с целью обеспечения комплексного решения проблемы прожиточного минимума целесообразно изучить лучший мировой опыт и разработать единый подход относительно оптимизации сферы применения прожиточного минимума как основного показателя борьбы с бедностью.