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Трепак лично займется делом Шеремета

Трепак лично займется делом Шеремета
16:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:В Офисе генпрокурора прокомментировали состояние дела Шеремета.

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета будет держать на контроле заместитель генпрокурора Виктор Трепак.

Об этом в эфире 24 канала заявил и.о. генпрокурора Виктор Чумак.

"Управление департамента, осуществляющего процессуальное руководство дел, которые ведет Национальная полиция, перешло к Виктору Трепаку. Он сейчас это дело точно будет активно держать на контроле", - сказал Чумак.

Как сообщалось, о задержании и объявлении подозрений фигурантам дела об убийстве журналиста Павла Шеремета заявил министр внутренних дел Арсен Аваков 12 декабря 2019 года.

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Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО. Дугарь избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

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Все по теме:

Виктор Чумак, Павел Шеремет, Виктор Трепак, Убийство Шеремета, Дело Шеремета, ОГПУ, Офис генрокурора.
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