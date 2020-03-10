Проверка на полиграфе: подозреваемая в деле Шеремета выражает недоверие экспертам

Новости Украины:Кузьменко заявила о недоверии к группе экспертов, которые должны были проводить ее интервьюирование с помощью полиграфа.

Волонтер, врач Юлия Кузьменко, которая является одной из подозреваемых по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, заявила о недоверии к группе экспертов, которые 4 марта должны были проводить ее интервьюирование с помощью полиграфа.

Об этом сообщается на странице сообщества Free Dr Kuzmenko в Facebook.

Причина недоверия - эксперты Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), заявленные к участию в следственном действии, ранее уже участвовали в проведении другой "экспертизы" - Айвона Бирча. (Бирч - иностранный эксперт, выводы которого о походке лиц на камерах наблюдения были приобщены к делу стороной обвинения в качестве доказательств вины Андрея Антоненко и Кузьменко - ред.).

"Именно этот антинаучный фарс в настоящее время является единственным "доказательством" якобы причастности Юлии Кузьменко к делу Шеремета. Напротив, Юлия не отказывается от проведения этой же экспертизы, но в любом другом учреждении с привлечением международных экспертов", - говорится в заметке.

В то же время в заметке отмечается, что с момента задержания 12 декабря 2019 года Кузьменко "идет на полное сотрудничество со следствием".

"Защита ходатайствовала о проведении всех возможных следственных действий - все, чтобы установить истину, и чтобы следствие могло перейти к поиску реальных убийц Павла Шеремета", - добавили в сообществе.

При этом напоминается, что Кузьменко пришлось отказаться от допроса на полиграфе 26 февраля.

"Тогда ее защитника о проведении следственного действия известили уже в момент, когда Юлию доставили в экспертное учреждение. Это было вопиющим нарушением прав Юлии на защиту", - отмечается в заметке.

Как сообщалось ранее, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству журналиста подозревают пятерых человек: музыканта, ветерана АТО Андрея Антоненко, врача Кузьменко (псевдоним "Лиса"), военную медсестру Яну Дугарь. Также в деле фигурируют супруги добровольцы Инна ("Пума") и Владислав ("Буча") Грищенко, которые проходят подозреваемыми по делу о покушении на убийство бизнесмена в Косове Ивано-Франковской области.

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

Антоненко следствие считает организатором убийства. Кузьменко, по мнению следствия, закладывала взрывчатку под автомобиль журналиста. Дугарь накануне убийства якобы фотографировала камеры наблюдения на месте преступления.

Антоненко и Кузьменко суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей, а Дугарь - сначала круглосуточный домашний арест, а затем - ночной.

По данным полиции, Кузьменко 26 февраля и 4 марта отказалась от прохождения допроса с помощью полиграфа.