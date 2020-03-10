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Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы

Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
13:53 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Нардеп Федина считает, что её дело в ГБР не имело бы никакого продолжения, если бы не "политическая воля и не политический заказ".

Народный депутат Украины фракции "Европейская солидарность" София Федина не согласна ни с выдвинутым ей подозрением, ни с необходимостью избрания ей меры пресечения в виде личных обязательств, считая уголовное преследование политическим.

Выступая в судебном заседании Печерского районного суда Киева по избранию ей меры пресечения, Федина заявила, что она не соглашается ни с подозрением, ни с ходатайством об избрании ей меры пресечения по выдвинутым Государственным бюро расследованиям обвинениям.

"Это дело, наверное, не имело бы никакого продолжения, если бы не политическая воля и не политический заказ", - сказала парламентарий, добавив, что если почитать и проанализировать все, что пишут в Интернете, то "наверное, можно было бы посадить в тюрьму полстраны".

Депутат подчеркнула, что главе государства следует быть благодарным за критику. "Я говорила, что если главнокомандующий будет бороться за эту страну как лев, будет защищать ее всеми возможными способами, то я буду первая, кто станет рядом и подставит плечо", - подчеркнула Федина.

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"Никакая дестабилизация, в частности, теми способами, на которые указывает сторона обвинения, не является ни моим интересом, ни интересом людей, которые меня выбирали в Верховную Раду", - подытожила она.

Прокурор в процессе, выступая с аргументацией ходатайства, заявил, что Федина может препятствовать расследованию и попросил избрать суд меру пресечения в виде личного обязательства. Среди обязательств, которые указаны в ходатайстве – прибывать по каждому вызову следователя, прокурора или суда, не отлучаться за пределы Киева и области без разрешения следователя и прокурора, сдать паспорта для выезда за границу.

Как сообщалось, в конце октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский во время общения с добровольцами в г.Золотое Луганской области говорил на повышенных тонах. После этого на странице волонтера Маруси Зверобой (Елена Самбул) в Facebook была обнародована трансляция, в которой она, а также нардеп от фракции "Евросолидарность" София Федина обсуждали поездку Зеленского в Золотое.

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Нардеп Александр Качура (фракция "Слуга народа") подал в правоохранительные органы заявление на нардепа и волонтера из-за их некорректных высказываний в адрес Зеленского, а 1 ноября сообщил, что в Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по его заявлению.

26 ноября ГБР направило в Генпрокуратуру проект сообщения о подозрении в угрозе убийством в отношении президента Украины Федине и Самбул. Также в прокуратуру был направлен проект представления в Раду о предоставлении согласия на привлечение нардепа к уголовной ответственности.

В Бюро отмечают, что по предварительной информации, 26 октября народный депутат и гражданка, находясь во Львове, осуществили онлайн-трансляцию на видеохостинге "YouTube" и в социальной сети "Facebook", во время которой выражали угрозы убийством, адресованные Зеленскому, связанные с его государственной деятельностью. "Квалификация: угроза убийством в отношении президента Украины (ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении. Санкция статьи "угроза или насилие относительно государственного или общественного деятеля" наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

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12 февраля 2020 года прокуроры Офиса генерального прокурора в помещении Государственного бюро расследований сообщили Федине о подозрении в угрозе убийством президенту Украины, совершенной в связи с его государственной деятельностью (ч.2 ст.28, ч.1 ст.346 Уголовного кодекса Украины).

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Суд, ГБР, Владимир Зеленский, Европейская солидарность, София Федина, Маруся Зверобой.
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