Скачать
Вторник, 10.03.2020
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
Минцифры: Полноценного "е-голосования" на местных выборах еще не будет
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Боец UFC беспощадно нокаутировал звезду YouTube (Видео)
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз
Звезда "Великолепного века" стал отцом во второй раз

"Иск Гончарука": суд не смог "идентифицировать личность заявителя"

"Иск Гончарука": суд не смог "идентифицировать личность заявителя"
13:24 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Суд вернул "заявление Гончарука" без рассмотрения из-за отсутствия паспортных данных.

Окружной административный суд города Киева вернул без рассмотрения заявление Алексея Гончарука об обеспечении иска до подачи искового заявления из-за отсутствия паспортных данных, позволяющих идентифицировать личность заявителя, и неуплаты судебного сбора.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Согласно ч. 7 ст. 154 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд, установив, что заявление об обеспечении иска подано без соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса, возвращает его заявителю без рассмотрения, о чем выносит постановление ", - говорится в документе.

Также суд пришел к заключению, что "заявление об обеспечении административного иска до подачи искового заявления не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины и не подлежит рассмотрению".

В частности, в постановлении указано, что "заявителем не были соблюдены требования п. 2 ч. 1 ст. 152 Кодекса административного судопроизводства Украины и не был указан в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) и/или номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности осуществить идентификацию личности заявителя ".

Гончарук написал обращение к украинцам, а затем улетел на отдых

Также, согласно постановлению, заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми истец собирается обратиться в суд. "Кроме того, согласно ч. 4 ст. 152 Кодекса административного судопроизводства Украины к заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие уплату судебного сбора в установленном порядке и размере. Однако при проверке указанных документов, суд не обнаружил доказательств уплаты судебного сбора за обращение в Окружной административный суд с заявлением об обеспечении административного иска ", - говорится в документе.

Постановление зарегистрировано 4 марта 2020 года и вынесено судьей Окружного административного суда города Киева Аленой Мазур.

Как сообщалось ранее, 3 марта на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем которого указан Алексей Гончарук, ответчиком - Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Владимир Зеленский.

Шмыгаль рассказал о своих отличиях от Гончарука

Речь шла о том, что истец просит суд запретить Председателю ВР до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта 2020 года вопрос об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов правительства.

В свою очередь, пресс-служба Премьер-министра Алексея Гончарука опровергла сообщение о якобы поданном в Окружной административный суд Киева иске к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Впоследствии председатель ОАСК Павел Вовк на странице в Facebook отметил, что в связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Украины Алексей Гончарук такое заявление в суд не подавал, "новость будет удалена с сайта суда , как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя ".

Разумков опроверг информацию об испортившихся отношениях с Зеленским

Впоследствии новость с сайта удалили.

4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

В "Слуге народа" допускают создание рабочей группы по проведению выборов на линии разграничения

После этого 291 голосом "за" Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Верховная Рада, Суд, Владимир Зеленский, Алексей Гончарук, Дмитрий Разумков, ОАСК.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Новое исследование: В недрах Луны нашлись остатки древней Тейи
02 Продукт для профилактики инфаркта и инсульта
03 Тест: Выберите драгоценный камень, чтобы получить характеристику Вашей личности
04 Врачи назвали продукты, очищающие сосуды
05 Назван орех, который защищает от вирусных инфекций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Нардеп Федина: Дестабилизация в стране не входит в мои интересы
Дестабилизация в стране не входит в мои интересы - Федина
Украину накроет всепоглощающий туман: прогноз погоды 10 марта
Украину накроет туман: прогноз погоды 10 марта
Что делать после посещения страны с коронавирусом: советы МОЗ
Что делать после посещения страны с коронавирусом
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Какая будет весна в 2020 году - ранняя или поздняя
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь