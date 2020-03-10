"Иск Гончарука": суд не смог "идентифицировать личность заявителя"

Новости Украины:Суд вернул "заявление Гончарука" без рассмотрения из-за отсутствия паспортных данных.

Окружной административный суд города Киева вернул без рассмотрения заявление Алексея Гончарука об обеспечении иска до подачи искового заявления из-за отсутствия паспортных данных, позволяющих идентифицировать личность заявителя, и неуплаты судебного сбора.

Об этом говорится в постановлении суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

"Согласно ч. 7 ст. 154 Кодекса административного судопроизводства Украины, суд, установив, что заявление об обеспечении иска подано без соблюдения требований статьи 152 настоящего Кодекса, возвращает его заявителю без рассмотрения, о чем выносит постановление ", - говорится в документе.

Также суд пришел к заключению, что "заявление об обеспечении административного иска до подачи искового заявления не соответствует требованиям Кодекса административного судопроизводства Украины и не подлежит рассмотрению".

В частности, в постановлении указано, что "заявителем не были соблюдены требования п. 2 ч. 1 ст. 152 Кодекса административного судопроизводства Украины и не был указан в заявлении регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (для физических лиц) и/или номер и серия паспорта, что фактически лишает суд возможности осуществить идентификацию личности заявителя ".

Также, согласно постановлению, заявитель не указал содержание исковых требований, с которыми истец собирается обратиться в суд. "Кроме того, согласно ч. 4 ст. 152 Кодекса административного судопроизводства Украины к заявлению должны прилагаться документы, подтверждающие уплату судебного сбора в установленном порядке и размере. Однако при проверке указанных документов, суд не обнаружил доказательств уплаты судебного сбора за обращение в Окружной административный суд с заявлением об обеспечении административного иска ", - говорится в документе.

Постановление зарегистрировано 4 марта 2020 года и вынесено судьей Окружного административного суда города Киева Аленой Мазур.

Как сообщалось ранее, 3 марта на сайте Окружного административного суда Киева появилось сообщение о том, что в ОАСК поступило заявление об обеспечении иска, заявителем которого указан Алексей Гончарук, ответчиком - Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков, третьим лицом - Президент Владимир Зеленский.

Речь шла о том, что истец просит суд запретить Председателю ВР до вынесения решения по существу включать дополнительно в повестку дня внеочередного пленарного заседания парламента 4 марта 2020 года вопрос об отставке Премьер-министра Алексея Гончарука и/или освобождения кого-либо из членов правительства.

В свою очередь, пресс-служба Премьер-министра Алексея Гончарука опровергла сообщение о якобы поданном в Окружной административный суд Киева иске к председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову.

Впоследствии председатель ОАСК Павел Вовк на странице в Facebook отметил, что в связи с появлением на сайте Кабинета министров Украины сообщения о том, что премьер-министром Украины Алексей Гончарук такое заявление в суд не подавал, "новость будет удалена с сайта суда , как только для этого появится техническая возможность, до выяснения, в соответствии с положениями Кодекса административного судопроизводства Украины, личности заявителя ".

Впоследствии новость с сайта удалили.

4 марта на внеочередном заседании, созванном по требованию Президента, ВР поддержала отставку Премьер-министра Алексея Гончарука, который накануне подал соответствующее заявление. Отставка Премьер-министра означает автоматическую отставку всего состава правительства.

После этого 291 голосом "за" Верховная Рада назначила премьер-министром Украины Дениса Шмыгаля, который до этого занимал должность вице-премьер-министра Украины - министра развития громад и территорий Украины.