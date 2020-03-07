Гончарук написал обращение к украинцам, а затем улетел на отдых

Новости Украины:Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук перед поездкой на отдых поблагодарил свою команду за сотрудничество.

Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение, поблагодарив свою команду за совместную работу.

Ролик в субботу, 7 марта, появился на страницах политика в соцсетях.

"Теперь мы двигаемся дальше, чтобы воплотить все задуманное, но пока не реализованное, ради успешного будущего нашего государства", – отметил уволенный премьер.

Он сказал, что за пол года работы его команда создала "фундамент реформ и изменений". "Но многое мы просто не успели", – подчеркнул екс-глава Кабмина.

"Мы не подстраивались под олигархов, рейтинги, не шли на компромиссы с совестью. Всегда руководствовались ценностями, присущими нашему украинскому народу", – продолжил он. "Новое поколение есть. Именно от нас зависит успешное будущее нашей страны", – сказал Гончарук, завершив ролик словами: "Слава Украине!".

Кроме того, в соцсетях появилось фото Гончарука в самолете рейса "Киев-Лиссабон", который после отставки решил отправиться на отдых.

Фото экс-премьера опубликовал в своем Telegram-канале народный депутат от "Слуги народа" Александр Дубинский. "Гончарук летит отдыхать вместе с экс-мэром Ирпеня Карплюком", - написал он.

Примечательно, что экс-премьер воспользовался услугами лоукостера Wizz Air и выбрал именно экономкласс.

Как сообщалось ранее, 4 марта Верховная Рада приняла отставку Алексея Гончарука и его правительства. За соответствующий проект постановления № 3158 проголосовали 353 депутата. Новым премьер-министром Украины стал Денис Шмигаль. Также Верховная Рада утвердила персональный состав нового Кабинета министров.