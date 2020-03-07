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Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)

Зеленский украсил обложку The Guardian (Фото)
17:17 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Зеленский появился на обложке известного британского журнала.

Владимир Зеленский появился на обложке известного британского журнала The Guardian. На заглавном фото президент Украины сидит на столе и смеется.

В самом журнале размещена статья с заголовком "Мое приглашение в Белый дом? Мне сказали, что оно готовится".

Журнал вышел в печать в субботу, 7 марта. Внутри размещены еще два снимка с Владимиром Зеленским, сделанные на той же локации. На одном из фото президент поправляет пиджак, на другом - держит одну руку в кармане.

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Отметим, что 6 марта Юлия Мендель анонсировала появление Зеленского на обложке известного европейского журнала, правда она не уточнила, какого именно.

Пресс-секретарь разместила в сети Instagram общие снимки с президентом в качестве тизера.

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"Завтра у президента обложка одного из самых известных европейских журналов. Тизер - наше общее фото. На обложке, конечно, только президент", - подписала снимки Мендель.

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Украина, Владимир Зеленский, Юлия Мендель.
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